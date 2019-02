Tirsdag eftermiddag oplyste den franske avis Le Figaro, at den tyske modeskaber Karl Lagerfeld var gået bort i en alder af 85 år.

B.T. har talt med en meget overrasket chefredaktør for modemagasinet Elle, Cecilie Ingdal om Lagerfelds tunge modearv.

»Han er nok verdens mest ikoniske modemand. Hans talent bredte sig ud over meget mere end en normal designer. Selvom han er mest berømt som Chanel-designer, så var han kreativ til fingerspidserne. Det har man set med hans eget brand Karl Lagerfeld. Han har været fotograf, han har også bredt sig over interiør og design.«

Cecilie Ingdal har selv været så heldig at overvære et af de ikoniske modeshows, som Chanel afholder i Le Grand Palais i Paris. Og Karl Lagerfeld var sublim til at afholde store tematiske modeshows.

Blå bog Navn: Karl Lagerfeld. Alder: 85 år. Født: 10. september 1933 i Hamborg, Tyskland. Død: 19. februar 2019. Nationalitet: Tysk. Karriere: Designer, kreativ direktør, redaktør og fotograf. Modehuse: * Jean Patou (1958-63). * Chloe (1963-1978) og (1992-1997). * Fendi (1965-). * Karl Lagerfeld (1974-). * Chanel (1983-). * H&M (2004). * Hogan (2011). * Macy's (2011). * Falabella (2017). Kilder: Whoswho.de, Metropolitan Musuem of Art og Reuters.

Hun har selv mødt ham for en del år siden i forbindelse med en Coca Cola-kampagne, hvor Karl Lagerfeld havde designet en flaske.

»Der blev afholdt et stort arrangement, hvor han kom tre timer senere end annonceret. Han kom 00.30 om natten, men sådan er det jo. Han opførte sig som en rockstjerne og i vores verden, var han den største af de største. Det er en meget vemodig dag.«

Det var dog ikke så overraskende, at Karl Lagerfeld nu ikke længere er blandt os.

»Hvis man har fulgt ham de sidste par år og set hans tilstand på catwalken. Han har været meget dårligt gående, og han glimrede ved sit fravær under couturen (den franske haute couture-modeuge i Paris i januar, red.),« siger hun og fortsætter:

»Folk i branchen har været ret overbeviste om, at han ville stige ned fra tronen på denne måde. Som en konge eller den Kejser Karl, som han blev kaldt, ville han ikke abdicere. Han tog jobbet med sig i graven.«

Ifølge Cecilie Ingdal var Karl Lagerfeld ekstremt dygtig til også at holde det luksuriøse brand Chanel i øjenhøjde.

»Han skabte en hype om det, at vi skulle have neglelak i alverdens farver. Så for omkring 150 kroner, kan du købe dig ind i et modehus, der er så ikonisk som Chanel. et modehus, hvor du ellers skal have 25.000 kroner for at få en lille bid af en taske.«

Den tyske chefdesigner, der også har arbejdet for italienske Fendi, har været med til at cementere Chanel som et af verdens mest ikoniske modehuse. Det ses også udenfor Chanels forretninger.

»Når man er i Paris under modeugen, risikerer man at stå i kø ude foran en Chanel-butik. Det er ikke en kultur, vi ser i Danmark. Det så vi også, da den københavnske butik åbenede i foråret. Der var også kæmpe kø de første 3-4 dage,« siger chefredaktøren.

Det skyldes ifølge hende, at Chanel vil give kunderne den bedst mulige oplevelse, og det gør man ikke i en helt proppet forretning. Det er der ikke mange forretninger, der kan slippe afsted med i Danmark nu til dags.

Selvom det tyskfødte modeikon levede i offentligheden og ikke gemte sig, når han var hjemme i Paris, så var han en meget privat person.

»Man kender ikke mange detaljer fra hans privatliv. Man ved, at han var homoseksuel, men udover det, kendte man ikke meget til hans private liv og kærlighedsliv. Han er heller ikke den, der har kastet om sig med interview.«

Karl Lagerfelds dødsårsag er endnu ikke blevet oplyst.