Modellen Ulrikke Toft Simonsen har kastet millioner af danske kroner for en særdeles eftertragtet adresse i København.

Hun har nemlig købt 98 kvadratmeter i et af de mest eftertragtede kvarterer i hovedstaden.

5,4 millioner danske kroner måtte Ulrikke Toft Simonsen, datter af Renée Toft Simonsen, slippe for at overtage journalist Anders Steggers stuelejlighed, der er ligger klos op ad Søerne i København. Det skriver Se og Hør.

Købet af den store lejlighed er dog ikke den eneste glædelige nyhed for den 26-årige kendisdatter.

I februar afslørede hun og partneren Brian Siva, som er kendt under sit rappernavn Lord Siva, at de er blevet forlovet.

Da de snakkede med Ritzau på den røde løber ved Zulu Awards i midten af februar afslørede de lidt om, hvordan brylluppet ender med at blive.

»Vi har snakket om lidt forskelligt, men vi ved, hvor vi skal holde det henne. Det bliver på Mols, hvor mine forældre har købt et sommerhus, så det er perfekt,« sagde Ulrikke Toft Simonsen i den forbindelse.

Hun og Brian Siva mødte hinanden i et kælderstudie i Aarhus.

Hun gav ham derefter en hjemmelavet tatovering til en koncert, og nu har hun ikke kun efterladt et evigt mærke på sin mand, hun planlægger også at blive ved hans side for altid.

Ulrikke Toft Simonsen er blandt andet kendt for at have medvirket i reklamer for Føtex og Bilkas tøjmærke VRS.

Her poserede hun side om side med sin mor, Renée Toft Simonsen, som også har arbejdet som model i en lang årrække.

Ulrikke Toft Simonsen er foruden Renée Toft Simonsen datter af fiskeimportør Kristian Sandvad, og så er hun steddatter til sin mors mand, musiker Thomas Helmig.