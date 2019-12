Vis dette opslag på Instagram

'At sige, at Cax var en fighter, er en underdrivelse. Som en kvinde, der overlevede kræft, var hun blevet vant til at klare livets mange udfordringer med succes,' står det i opslaget, der fortsætter:

'Det var med samme inderlighed, hun kæmpede sine sidste dage.'

Som bare 14-årig blev Mama Cax diagnoseret med kræft. Dengang fik hun at vide, at hun kun havde tre uger tilbage at leve i.

Mod alle odds overlevede hun, men kræften kostede hende et ben.

A queen. A force. A powerhouse beauty that brought her strength to the @savagexfenty stage this year inspiring so many across the globe. Rest In Power sis ✊

Alligevel formåede hun at gøre sit indtog i modebranchen, hvor hun kæmpede for, at industrien skulle blive mere inkluderende.

Noget, der inspirerede mange. Blandt andre hendes veninde sangerinden Rihanna, som mindes Mama Cax på Twitter:

'En dronning. En kraft. Et smukt kraftværk, der bragte sin styrke til SavagexFenty (Rihannas modemærke, red.) sidste år og inspirerede så mange verden over,' skriver Rihanna.

Hun afslutter: 'Hvil i styrke, søs.'