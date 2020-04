Mange mennesker har fået deres liv fuldstændigt ændret, efter coronavirussen ramte verden.

Et af de mennesker er den tidligere glamour-model Katie Price, som også er kendt som 'Jordan.'

Hendes mor lider nemlig af en sjælden lungesygdom, som hedder Idiopatisk Pulmonal Fibrose, og den gør, at ens lungers sunde væv nedbrydes. Det skriver engelske Daily Mail.

Derfor kan den engelske kendis nu kun besøge sin mor, når der som minimum er en rude imellem dem.

»Jeg kan ikke engang kramme hende. Det er så trist,« lyder det fra den 41-årige model i en dokumentar om sit liv.

Man kan se i programmet, hvordan Price giver sin mor et kys igennem vinduet.

Moren er en af de ekstra udsatte i forhold til corona på grund af sin sygdom, som hun er dødeligt syg af.

Og en syg forælder og coronapandemien er ikke det eneste, som den berømte model kæmper med.

Her ses Price med eksmanden Peter Andre, da de stadig var sammen tilbage i 2006. Foto: LEON NEAL Vis mere Her ses Price med eksmanden Peter Andre, da de stadig var sammen tilbage i 2006. Foto: LEON NEAL

Hun er nemlig også for nyligt blevet færdig med et forløb på en afvænningsklinik for stofmisbrug.

Et behandlingsforløb, som desuden kom i kølvandet på kendissens konkurs.

Det skete sidste år, efter at Price ellers tidligere har været vurderet til at være god for mere end 400 millioner kroner.

Katie Price er foruden sit job som model kendt for at have været kærester med Manchester United-legenden Dwight Yorke og for sit ægteskab med sangeren Peter Andre.