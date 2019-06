»De er simpelthen så gode sammen. Det lyder måske som en kliché, men de komplimenterer hinanden så meget.«

Således lyder de hjertevarme ord om det dugfriske ægtepar, Peter Schmeichel og Laura von Lindholm.

Ordene kommer fra brudens mangeårige veninde Karina von d’Ahe, som du måske kender fra den seneste sæson af Forsidefruer.

Hun var sammen med adskillige andre af parrets nærmeste venner og familie lørdag eftermiddag mødt op til bryllup i Egebæksvang Kirke i Espergærde.

I dagens anledning havde Karina von d’Ahe sammen med en af brudens andre veninder fået æren af at være brudepige.

Hun var derfor med på forreste række, da den tidligere model sagde ‘ja’ til sin fodboldmålmand.

I kirken blev der blandt andet sunget ‘Det er så yndigt at følges ad’, ligesom en udenlandsk sanger også spillede den 'The girl is mine', som parret hørte, da de blev forlovet.

»Det var så rørende. Vi fik alle våde øjne,« fortæller Karina von d’Ahe om ceremonien.

Ingen ris gik til spilde, da parret kom ud fra kirken. I stedet pustede gæsterne nemlig bobler mod det nygifte par. (Foto: Uffe Weng) Foto: Uffe Weng Vis mere Ingen ris gik til spilde, da parret kom ud fra kirken. I stedet pustede gæsterne nemlig bobler mod det nygifte par. (Foto: Uffe Weng) Foto: Uffe Weng

Hun har kendt bruden, siden de var omtrent 18 år gamle. Dengang mødte de hinanden på en natklub, fortæller hun.

»Jeg tænkte: ‘Hun er godt nok smuk!'«

På tidspunktet arbejdede Karina von d’Ahe for Unique Models. Hun var derfor med til at bane vejen for Laura von Lindholms modelkarriere.

En karriere, der blandt andet sendte hende på forsiden af den hollandske udgave af Playboy i 2000.

Udover at få et professionelt forhold blev de to kvinder også veninder og har været det lige siden.

Forsidefruen er da også begejstret for, at hendes veninde har fundet lykken i Peter Schmeichel.

»Det er meget, meget længe siden, jeg har set hende være så forelsket, som hun er i Peter. Det er virkelig dejligt.«

Og Laura von Lindholm lader ikke til at være den eneste, der er hamrende forelsket i sin nye ægtefælle.

Hele den sammenbragte familie ses her foran kirken i Espergærde. (Foto: Uffe Weng) Foto: Uffe Weng Vis mere Hele den sammenbragte familie ses her foran kirken i Espergærde. (Foto: Uffe Weng) Foto: Uffe Weng

Også Peter Schmeichel selv ytrede et par rørende ord efter vielsen.

»Jeg tror aldrig, jeg har været et bedre sted i mit liv end nu,« fortalte den 55-årige brudgom, inden han og gæsterne drog videre mod bryllupsfesten.

Parret fandt sammen i 2014, og nytårsaften sidste år friede Peter Schmeichel under en ferie til sin ni år yngre udkårne.

Lørdag blev kærligheden forseglet, da de i kirken lovede at følges ad til deres dages ende.