Den tidligere topmodel Chrissy Teigen er indlagt.

Den 35-årige verdensstjerne, der er gift med musiker John Legend, er på hospitalet for at blive opereret.

Hun lider nemlig at endometriose, som er en tilstand, hvor væv af samme type som slimhinden indeni livmoderen sætter sig uden på livmoderen.

Operationen falder sammen med den dato, hvor hun skulle have født sin søn Jack, som aldrig nåede at få en chance i denne verden.

Arkivfoto fra Chrissy Teigen mistede sit ufødte barn i oktober. Foto: CHRISSY TEIGEN Vis mere Arkivfoto fra Chrissy Teigen mistede sit ufødte barn i oktober. Foto: CHRISSY TEIGEN

Modellen havde nemlig en ufrivillig abort sidste år. Derfor forklarer hun på sine sociale medier, at hun er hårdt ramt på humøret.

Hun fortæller også, at endomieriosen skaber nogle sammentrækninger i maveregionen, som føles ligesom spark fra en baby.

'Min lille Jack skulle have været født denne uge, så jeg er lidt ved siden af mig selv. Jeg føler virkelig spark i min mave, men det er ikke fantom-følelser,' skriver stjernen i et opslag på Twitter, hvor hun uddyber:

'Jeg skal have en operation for endometriose i morgen, men menstruationsfølelsen i denne måned føles fuldstændig ligesom et barn, der sparker. Suk!'

Chrissy Teigen, som er en kæmpe magtfaktor på sociale medier med sine mere end 33,9 millioner følgere på Instagram, har været meget åben om sit tab, da parret mistede deres ufødte søn.

1. oktober lagde Teigen et opslag på sin Instagram-profil, hvor man kunne se hende sidde på kanten af hospitalssengen og græde.

Hun beskriver i opslaget, hvordan den smerte de følte, da de mistede barnet, var dybere og sværere end noget, de nogensinde havde følt før.

I samme opslag skrev Chrissy Teigen, at parret med deres andre børn ikke navngav dem inden sidste øjeblik, men i denne graviditet var de begyndt at kalde det kommende barn Jack, og at det er sådan, at han vil hedde resten af deres liv.

Parret har i forvejen datteren Luna på fire år og sønnen Miles på to år.