Med sine egne oplevelser som modgift går modeldirektør Jacqueline Friis-Mikkelsen nu ind i kampen mod hverdagsracisme.

Det kommer, efter at hun denne sommer blev overrasket over, hvordan racisme på ingen måde hører fortiden til, efter emnet har været det helt store tema for foråret og sommeren i både medier og debatten.

Her havde Jacqueline Friis-Mikkelsen hørt om historier og episoder, der mindede hende om hendes egne dårlige oplevelser med manglende rummelighed og respekt – kun på grund af hendes hudfarve.

»Jeg var skamfuld over erkendelsen af, at jeg gik og var så naiv. Jeg var overbevist om, at den form for hverdagsracisme ikke længere fandtes i nogen særlig grad, og jeg følte, at jeg gerne ville have været en del af løsningen på problemet,« siger Jacqueline Friis-Mikkelsen til Alt for damerne.

Jacqueline Friis-Mikkelsen oplevede selv racisme fra en ung alder, hvor hun blev mobbet på grund af sin hudfarve. Hun blev råbt efter og kaldt 'negersvin'. Hun blev forfulgt i skolegården og skubbet. Hun fik at vide, at hendes hudfarve var forkert, og at hendes læber var for store.

Det er bare nogle af eksemplerne. Men uden for skolen oplevede Jacqueline Friis-Mikkelsen det også.

Det fortæller hun i et større interview med Alt for damerne.

Men selv om mobberiet tog hårdt på Jacqueline Friis-Mikkelsen, er hun i dag vant til forsider.

Jacqueline Friis-Mikkelsen er kendt som modeldronningen, der har været direktør modelbureauet Unique Models siden 1998.

Hun har i en periode også været gift med Jarl Friis-Mikkelsen.

Men selv om hun er en anerkendt erhvervskvinde, der styrer et velfungerende firma, og selv om hun har arbejdet sig op i de højere kredse, sidder oplevelserne af racisme stadig i hende.

Hun oplever det endda i sit virke som direktør fra Unique Models, hvor mødre til modeldøtre fortæller om, hvordan deres døtre blandt andet bliver drillet med at være for høje eller for rødhårede.