Brian Austin Green er kendt som 'David' fra serien 'Beverly Hills 90210', men på det seneste er det hans privatliv, der har skabt overskrifter.

Efter at være blevet skilt fra sin skuespillerkollega Megan Fox, er det nu en anden kvinde, som skaber røre i hans liv.

Den 25-årige model Courtney Stodden delte nemlig først en en video af hende og Green sammen i en jacuzzi.

Og nu lægger hun ikke fingre imellem, når hun fortæller om deres påståede tidligere forhold til hinanden samt Brian Austin Greens opførsel.

Her ses Brian Austin Green sammen med sin ekskone Megan Fox. (Arkivfoto fra 2008) Foto: ROBYN BECK Vis mere Her ses Brian Austin Green sammen med sin ekskone Megan Fox. (Arkivfoto fra 2008) Foto: ROBYN BECK

I en udtalelse til Fox News fortæller hun nemlig, at selv om Green benægter det, så har de to været sammen.

»Brian ville have, jeg var hans lille hemmelighed,« lyder det fra hende, inden hun fortæller, at han havde gang i flere kvinder, hvilket fik hende til at slette hans nummer.

Videoen, som hun delte, røg ifølge Geen ud i offentligheden for at skabe problemer med en ny model, som han er set sammen med.

Til det amerikanske medie TMZ fortæller, Brian Austin Green, at han er 'skuffet' over, at Courtney Stodden delte videoen af dem sammen, og han mener, at det er for at ødelægge noget imellem ham og den 38-årige australske model Tina Louise.

Her ses Courtney Studden i 2014, da hun stadig var gift med skuespiller Doug Hutchinson. Foto: MARK RALSTON Vis mere Her ses Courtney Studden i 2014, da hun stadig var gift med skuespiller Doug Hutchinson. Foto: MARK RALSTON

Tina Louise er den 46-årige skuespiller også blevet spottet sammen med ude i offentligheden.

Han nægter dog at have været sammen med både den ene og den anden model.

Courtney Stodden har tidligere været meget i medierne, da hun som bare 16-årig blev gift med skuespiller Doug Hutchinson, som var 51 år.

Stodden har nu åbnet op om, at hun følte sig udnyttet i sit ægteskab med den meget ældre kendis.