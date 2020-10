For skuespiller og model Sus Wilkins handler sundhed om at vinterbade, træne og drikke grønne smoothies, men også om selvkærlighed, nydelsesfulde middage og gode grin.

Hvad er sundhed for dig?

» Mentalt er det, at jeg får grinet og sagt pæne ting om mig selv, i stedet for at finde alle fejlene. Det er også at danse, feste og spise al den mad, jeg elsker. Derudover er det at gå til psykolog og body SDS en gang imellem og at føle, at jeg udvikler mig i mit arbejde. «



Hvordan holder du dig i form?

» Jeg er startet til noget, der hedder Tramp it, hos Jacks Studio, som basically er at hoppe på en trampolin til technomusik, mens du synger med og får grineflip. Jeg har aldrig prøvet noget så effektivt og sjovt før, når det kommer til træning. Og ellers går jeg enormt mange ture, drikker en masse vand og bader året rundt. «



Hvordan har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

» Da jeg var yngre, tænkte jeg, at hvis jeg var tynd, så var jeg sund. Jeg ved heldigvis godt nu, at det ikke passer. Med alderen har jeg fundet ud af, at jeg føler mig sundest, når jeg også er glad. Selvfølgelig skal jeg have en masse grøntsager fyldt med vitaminer, men jeg føler mig også sund, når jeg forkæler mig selv med en kropsbehandling, dejlig vin og mad, der får mig helt i krampe over, hvor lækkert det smager. «

» Når jeg er i vinterbadeklubben Det Kolde Gys om vinteren især, hvor jeg skiftevis dypper mig i iskoldt vand og sætter mig ind i saunaen. Og ellers når jeg træner oven på en bytur, eller når jeg drikker en grøn smoothie. «



Hvordan giver du dig selv den bedste start på dagen?

» Sådan her gør jeg stort set hver dag: Tisser, sætter høj musik på, sætter kaffe over og laver et stort glas citronvand. Og de dage, hvor der er tid til det, tager jeg ud i Det Kolde Gys og hopper i vandet. «



Hvilken vane vil du helst ændre?

» At shame mine strækmærker. Jeg har desværre løjet, når jeg har sagt, at de ikke generer mig længere. Det gør de, men det skal stoppe. Det er blevet mit 'efter corona'-forsæt! «



BLÅ BOG Sus Wilkins, 31 år.

Tidligere danser, nu skuespiller og model.

En del af dj-konceptet Housefrau.

