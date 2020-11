May Simón Lifschitz har i den seneste tid trænet op til en ny filmrolle, der kræver, at hun er stærk, og det har givet hende ny energi. Få skuespillerens fif til blandt andet at stille snacksulten og at finde den sunde balance.

Hvad er sundhed for dig?

»Sundhed for mig er balance. Det er at føle, at jeg er i kontakt med mig selv, med min krop, og at jeg føler ro og tilfredshed med, hvem jeg er på alle fronter! Det kan man ikke hele tiden, men så finder jeg roen i at tilstræbe mig det og i at være god ved mig selv og min krop.«



Hvad er dine udfordringer i forhold til sundhed?

»Hovedsageligt er udfordringen, at jeg godt gad bruge meget mere tid på min krop og udforske mange forskellige discipliner. Jeg gad godt lave mere kung fu, som jeg har prøvet et par gange, samt dyrke meget mere yoga. For tiden træner jeg kun i fitness, fordi det er mindre forpligtende, og jeg kan dumpe ind, når det passer. Det er svært få tid til det hele, men jeg er begyndt at sige til mig selv, at det er okay at cutte træningen ned, hvis ikke der er tid til andet. Så længe jeg kommer af sted!«



Hvornår føler du dig mest sund?

»​Jeg har de seneste par måneder trænet mig op til den rolle, jeg er på optagelser på nu i Finland. Hun er rigtig stærk. Når jeg som nu har et mål for øje, som gør, at jeg er motiveret til at have fokus på min krop, føler jeg mig meget sund. Jeg har været på keto-kur, hvor man spiser meget fedt og proteiner og næsten ingen kulhydrater. På den måde tvinges kroppen til at forbrænde fedt i stedet for kulhydrater. Det er godt for mit energiniveau og for mine træningsresultater.«



May Simón Lifschitz Foto: Privat Vis mere May Simón Lifschitz Foto: Privat

Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

»Lyt til din krop, og overvej, hvad der giver dig den bedste fornemmelse i krop og sind. Har du tendens til endeløse tankestrømme, så prøv yoga. Sukker, alkohol og kulhydrater dræner kroppen for energi. Hvis du er en supersnack-type som mig, så find nogle sunde alternativer. Jeg spiser for eksempel masser af knækbrød med hummus, frø, nødder og gulerødder.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»​Bær og havremælk. Ofte spiser jeg kun morgenmad hjemme, så det allervigtigste er, at jeg kan lave min morgensmoothie og komme ud ad døren med lidt i maven.«

Hvilken vane vil du helst ændre?

»Jeg vil gerne drikke mindre alkohol men samtidigt have 'cheat-dage' og hygge mig. Alt med måde – man skal også huske at have det sjovt.«

BLÅ BOG May Simón LifsChitz, 24 år.

Model og skuespiller, aktuel i den amerikanske serie 'Warrior Nun' på Netflix og i gang med optagelserne til sci-fi-dramaet 'Next of Kin'.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for Damerne