Modellen Sophia Hadjipanteli er kendt for at have et stort markant øjenbryn, men hendes specielle udseende har har også gjort, at hun dagligt modtager trusler.

»Jeg får helt klart mange negative reaktioner fra folk, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg får mange dødstrusler, og det er meget ulækkert«.

Det siger den cypriotiske model under et interview med Good Morning Britain. Her fortæller hun, hvordan hun blev mobbet som barn i skolen:

»Jeg har aldrig baseret meget af mit selvværd ud fra, hvordan andre behandlede mig, fordi jeg ofte blev mobbet i skolen på grund af ting, jeg ikke kunne styre i stedet for mit udseende eller tøj. Det udfordrede mig og gjorde at jeg udviklede mig stærkere,« siger Sophia Hadjipanteli.

Vis dette opslag på Instagram I was born to do me Et opslag delt af Sophia Hadjipanteli (@sophiahadjipanteli) den 15. Mar, 2019 kl. 1.13 PDT

Derfor tager hun sig heller ikke af de mange trusler hun modtager via sine opslag på eksempelvis Instagram.

I stedet undrer hun sig over, hvordan nogen mennesker når til det punkt i deres liv, hvor de føler, at de bliver nødt til at true et andet menneske, blot på grund af udseendet.

»Man tænker, hvordan kan det ske, at på et tidspunkt har noget eller nogen har fortalt den her person, at det er så uacceptabelt at se ud som jeg gør, at det gør den så rasende, at den bliver nødt til at true mig på livet,« siger den 22-årige model.

Hun fortæller også, at hun prøver ikke at læse dem, og derfor heller ikke har meldt det til politiet. Desværre betyder det også, at hun går glip af mange andre beskeder.

»Jeg prøver på ikke at læse de trusler jeg får, og jeg får det mest at vide, når folk gør mig opmærksom på, at der er blevet skrevet til mig. Det er ærgerligt, fordi jeg går glip af mange af de søde beskeder, som jeg jo også får,« siger den unge model.

Både Piers Morgan, Susanna Reid og Charlotte Hawkins, der er værter på Good Morning Britain, er er chokerede over, at der ikke skal mere til for at modtage dødstrusler, og viser deres forståelse.

»Jeg synes, du ser fantastisk ud, og jeg forstår ikke, hvordan nogen kan være så ufølsomme over helt naturlige øjenbryn, at de har lyst til at skade dig,« siger Piers Morgan til en storsmilende Hadjipanteli.

Hun fortæller, at de mange ubehagelige kommentar er en del af en kultur, hvor det er okay at give sin mening til kende, også selvom det skader andre. Heldigvis får hun også meget ros for sit udseende.