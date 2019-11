Det kom som en overraskelse for den australske model Erin Langmaid, da hun pludselig gik i fødsel for to uger siden.

Hun var nemlig slet ikke klar over, at hun var gravid i 37. uge.

I et interview med mediet 7NEWS fortæller den 23-årige model, at når hun ikke vidste, at hun var gravid, var det fordi hun hverken havde haft en babybule, morgensyge, ekstra sult, eller nogle andre tegn på graviditeten.

Overraskelsen var især stor fordi, hun under hele perioden brugte en præventionssprøjte, der skulle forhindre graviditet, fortæller 23-årige Erin Langmaid, som altså alligevel endte med at føde en lille 3,5 kilo tung datter på sit badeværelsesgulv.

Mens Erin Langmaid var ude på badeværelset, begyndte hun pludselig at få veer, der fik hende til at skrige i smerte, fortæller hun til mediet.

Skrigene fik Erins kæreste, Dan Carty, til at løbe ud på badeværelset, hvor datteren, Isla, allerede var kommet til verden.

Selvom fødslen kun tog 10 minutter i alt, forløb den dog ikke uden dramatik. Isla trak nemlig ikke vejret ved fødslen, og Dan Carty måtte derfor ringe til alarmcentralen for at få hjælp.

Heldigvis for familien var Dan Carty, med hjælp fra alarmcentralen, i stand til at genoplive og redde sin egen datters liv.

Vis dette opslag på Instagram The hardest week of our lives, you are my rock. And now you are Isla’s. 2 years with you Et opslag delt af Erin Langmaid (@erinlangmaid) den 2. Nov, 2019 kl. 5.13 PDT

Efterfølgende har Erin Langmaid kaldt oplevelsen med den overraskende graviditet og fødsel for det største chok i hendes liv.

»Jeg er stadig i chok, men du tilpasser dig, og det her er vores liv nu. Vi ville ikke ændre det,« siger hun til 7NEWS.

Ifølge mediet oplever én ud af 500 kvinder ikke, at de er gravide, før de er 20 uger inde i deres graviditet.

For antallet af kvinder der, ligesom Erin Langmaid, ikke opdager graviditeten, før fødslen går i gang, er tallet én ud af 2500.