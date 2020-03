I et stort interview med det britiske modemagasin Glamour indrømmer den 34 årige amerikanske model Chrissy Teigen, at hun har fået lavet silikonebryster.

Hun debuterede som badetøjsmodel i Sports Illustrated i 2010, og til Glamour fortæller hun, at hun fik lavet brystoperationen, da hun var 20 år.

Hun fortæller også, at hun den dag i dag fortryder sit valg:

»Så får du børn, og brysterne bliver fyldt med mælk og begynder at hænge.«

Chrissy Teigen begrunder operationen med, at hun gerne ville se godt ud i en bikini, når hun skulle have taget billeder.

»Hvis jeg skulle ligge på ryggen under et fotoshoot, ville jeg gerne have, at mine bryster struttede.«

Hun understreger dog, at det ikke var for at få større bryster, at hun lagde sig under kniven.

Chrissy Teigen fik et dråbeformet implantat i bunden af brystet og fik lidt ekstra fylde i toppen.

»Hvis jeg kunne gøre en ting, så vil jeg have et brystløft. Jeg tror, man skal have uskiftet sine implantater hvert 10. år. Men når du har børn, så tænker du mere over risikoen ved operationer. Det her er ikke den måde, jeg ønsker at dø på – i en brystoperation.«

Modellen beretter, at hun altid har haft et kritisk syn på sin egen krop.

Til Glamour fortæller hun, at hun før i tiden ville holde samme vægt, så hun vejede sig derfor hver dag om morgenen, igen til middag og om aftenen efter aftensmad. Det gjorde hun i hele otte år.

Den vane har dog ændret sig, efter at hun fik sine to børn med sin mand, John Legend, og hun er nu tilfreds med sin vægt.