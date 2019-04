Cleo Codrington blev lagt for had på de sociale medier, efter hun lagde et billede op, hvor hun svømmede i en eventyrlig smuk junglesø i New Zealand.

Ifølge de mange følgere, havde den populære australske model forvildet sig ud i den hellige sø Te Waihou Blue Springs, som er forbudt at bade i.

Men det er ikke sandt, skriver hun i en kommentar til de mange anklager. I opslaget, som vakte så meget harme, havde Cleo Codrington skrevet:

‘Der er ingen bedre måde at rejse på end uventet at snuble over disse perler. Ikke en eneste sjæl i syne eller et stykke affald - sådan ser perfektion ud i min verden.’

Vis dette opslag på Instagram A heartfelt letter from me to you I don’t feel like I owe anyone an explanation, there’s a whole world of people out there entitled to their own opinions and beliefs (although maybe in a less abusive and more justified manner.) But when lies are published falsifying your character and everything you stand to believe - it can be slightly soul crushing. I am a genuine advocate for sustaining, preserving and enjoying what beautiful natural environments we have remaining. Adventure’s not based off geotags or “getting the shot” and especially not at the expense of the environment. It’s not about promoting big tourist attractions or showcasing spots so they become overrun and abused, (Which unfortunately has happened to places like Blue Springs.) This IS NOT Blue Springs, but a completely unrelated river system and area in NZ, and yes, the locals and owners said we could swim! New Zealand is an amazing country that should be looked after and appreciated and I will continue to live my simplistic lifestyle and enjoyment of photography as it enriches my soul. There’s a lot of beauty out there in the world, you don’t have to stick to the tourist path to see the best of the best. And also, don’t believe everything you read in the news Love to everyone! Et opslag delt af Cleo Codrington (@cleocohen) den 19. Apr, 2019 kl. 7.48 PDT

Hun havde i opslaget markeret, at billedet var taget i New Zealand men ikke specificeret hvor præcis i landet. Så derfor antog hendes følgere, at det var den hellige sø, der blev lukket for badning i 2016, og skrev blandt andet:

‘Du er altid velkommen i New Zealand, men PLEASE lær betydningen af ​​Kaitiakitanga (beskyttet område, red.) og bed dine følgere om at vise vores land den respekt, det fortjener.’

‘Ikke sejt at ignorere vores lands regler og være respektløs for vores tangatawhenua (folk, red.).’

‘Desværre vil disse værdifulde steder forsvinde, hvis turister og influencere ikke respekterer miljøet og svømning forbudt-skilte. Du kan få instagramværdige billeder uden at beskadige områderne.’

Derfor skrev hun en kommentar, der forklarede, at det altså ikke var Blue Springs, der var baggrunden til det flotte billede.

‘Hej folkens! Ingen grund til at tro, jeg lyver og antage, at jeg gør noget, som jeg helt er imod. (Vi kom ikke engang til Blue Springs overhovedet.) Dette er en lille perle nær Tarawera ved Rotorua. Grunden til jeg ikke vil sige (hvor det er, red.), er så det måske ikke ender som Blue Springs? Det sidste miljøet har brug for, er et andet overbefolket hot spot.’

Efterfølgende blev historien opsnappet af mediet NZ Harold, som skrev en artikel, der beskrev situationen. Derfor valgte Cleo Codrington på ny at lave et opslag, hvor hun forklarede situationen.

‘Jeg føler ikke, jeg skylder nogen en forklaring, der er en hel verden fuld af ​​mennesker derude, der har ret til deres egne meninger og overbevisninger (men mindre grov og mere berettiget). Men når løgne udgives, som sår tvivl om din person og alt, hvad du tror på - så kan det være lidt sjæleknusende.'

Vis dette opslag på Instagram Just me surrounded by nature - the way I like it // My new batch of Paua necklaces are now online (the link in my bio), I’ve literally been wearing mine for 4 months straight, so I can guarantee that they are adventure proof Et opslag delt af Cleo Codrington (@cleocohen) den 8. Apr, 2019 kl. 2.06 PDT

Hun forklarer videre, at hun går meget op i bæredygtighed, genbrug og at passe på de smukke steder, der er tilbage i naturen.

Derfor geo-tagger (vedhæfter en GPS-lokationen, red.) hun heller ikke sine billeder i håbet om, at de små skjulte skatte ikke bliver overrendt af turister og folk, der vil have ‘det perfekte billede’.

Hun er også blevet taget i forsvar af mange af sine 134 tusind følgere, som både mener, at hun aldrig kunne finde på at bryde loven, men også nogen, der ved, at kilden, hun bader i, ikke er Blue Springs.

Cleo Codrington og hendes kæreste er kendt for deres rejseside, hvor de viser sig selv frem over hele verden.