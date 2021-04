Der gik ikke længe, inden Elsa Hosk fik beskederne. Fra mænd.

'Hvorfor er den mest naturlige ting så krænkende for jer?' spørger modellen nu.

Det er en Instagram-oplevelse, som den 32-årige svensker har delt med sine næsten 6,5 millioner følgere.

Hun er for nylig blevet mor til datteren Tuulikki Joan, hvilket hun flittigt har dokumenteret på det sociale medie. I sidste uge postede Elsa Hosk så et nyt billede, hvorpå hun i en bil ammede den lille pige.

'Mors første dag tilbage på arbejde og se, hvem der kom med,' skriver Elsa Hosk kortfattet til billedet.

Og det har åbenbart fået især mænd til at reagere. For siden har den svenske model i en såkaldt story fortalt om det, der siden fulgte.

'Det er interessant, hvor mange private beskeder jeg har fået fra mænd, som er krænket over, at jeg poster et ammebillede,' skriver Elsa Hosk.

Inden hun følger op med: 'Bryster eksisterer faktisk, så vi kan give vores børn mad'.

Støder det dig at se et billede af en ammende kvinde?

Det skal så tilføjes, at mens Elsa Hosk altså tilsyneladende har fået mange private beskeder fra krænkede mænd, så ser det anderledes ud i kommentarfeltet til ammebilledet. Her er hyldesten og opbakningen ensidig, mens mere end en halv million mennesker har liket det – hvilket gør det til et af hendes mest populære billeder på Instagram nogensinde.

Elsa Hosk er i et forhold med den britiske forretningsmand Tom Daly, og der er kun knap to måneder siden, at de blev forældre for første gang.