Det var et chok, da den kun 32-årige model Charlbi Dean pludselig døde i august.

I en udtalelse fra retsmedicineren, der undersøgte modellen, er dødsårsagen nu blevet fastslået.

Det skriver flere internationale medier.

Modellen, der også arbejdede som skuespiller og stod overfor sit store gennembrud, døde af sepsis, hvilket er blodforgiftning.

Ifølge restmedicineren var der tale om en infektion efter, at modellen fik fjernet sin milt for ti år siden.

Det er angiveligt fraværet af milten, der har resulteret i blodforgiftning.

Charlbi Dean fik fjernet sin milt i 2009, efter hun var i en bilulykke, hvor hun fik et stort slag mod sin torso.

I en udtalelse til People lyder det, at modellen havde bakterien Capnocytophaga i kroppen.

Bakterien er kendt for at kunne findes i munden hos mennesker, hunde og katte.

Folk med et lavere immunforsvar grundet sygdom kan være mere modtagelige over for at blive syge af bakterien.

Charlbi Dean døde kort før, at filmen 'Triangle of Sadness', som hun har en hovedrolle i, skulle have premiere.

Hun var forlovet med kæresten Luke Chase, som hun havde været sammen med i flere år.