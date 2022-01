Modeikonet Andre Leon Talley er død.

Han blev 73 år.

Det skriver flere medier som TMZ og People, hvor det fremgår, at den tidligere redaktør på magasinet Vogue skulle være død på et hospital i New York tirsdag. Det fremgår ikke, hvad dødsårsagen er.

Designeren Diane Fürstenberg har som en af de første reageret på at have mistet en person, som hun har »grinet med gennem 45 år«:

Andre Leon Talle med Anna Wintour i 2013.

»Farvel, min kæreste Andre. Ingen så verden mere glamourøst end dig. Ingen var større og mere sjælfuld end dig. Verden vil nu være mindre fuld af glæde,« skriver hun på Instagram og bekrædter dermed dødsfaldet.

Andre Leon Talley arbejdede en stor del af sit liv på Vogue, hvor han ikke mindst i en årrække var den lige så legendariske chefredaktør Anna Wintours nærmest medarbejder. Hun gjorde ham eksempelvis til kreativ redaktør.

»Der var ingen højere udmærkelse, hun kunne give mig, Anna Wintour gjorde mig til den højest rangerende sorte mand i modejournalistikken historie,« som han for nyligt har skrevet i selvbiografien 'The Chiffon Trenches ifølge E! News.

Det betød også, at han i modemiljøet blev lidt af en kendis, hvor han ofte kunne ses sammen modeller og skuespillere.

Andre Leon Talley med Jennifer Lopez.

På grund af Andre Leon Talley status i modebranchen blev det også til en mindre tv-karriere. Her havde han mindre gæsteoptrædener i eksempelvis serierne 'Sex and the City' og 'Empire'. Han har også været dommer i realityprogrammet 'America's Next Top Model'.

På et tidspunkt var han også stylist for Barack Obama i løbet af årene som præsident i Det Hvide Hus.