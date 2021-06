Efter anklager om kopiering har modegiganten NA-KD nu trukket et par stykker badetøj tilbage fra deres designsamarbejde med influenceren Mathilde Gøhler.

Badetøjet er fjernet fra hjemmesiden, mens man undersøger plagiatanklagerne, oplyser NA-KD i en mail til B.T.

B.T. kunne mandag skrive, at det danske undertøjsfirma OW Intimates truede med at hive modegiganten i retten, fordi man mente, at Mathilde Gøhler havde ladet sig inspirere lige lovligt meget, da hun for nylig designede en ny kollektion for NA-KD.

Sonja Davidsen, der er tøjdesigner og sammen med den tidligere barnestjerne Nicolai Kielstrup har stiftet undertøjsfirmaet OW Intimates, mener nemlig, at den populære model og influencer har kopieret flere af hendes design.

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

»Det betyder, at vi mister omsætning, og så udvasker det vores brand. NA-KD er så stort et firma, at de fleste vil se badetøjet hos dem og tro, at det er deres. Desuden har NA-KD så mange penge i ryggen, at de kan sælge det til en tredjedel af prisen,« fortalte Sonja Davidsen, der derfor frygter, at deres potentielle kunder hellere vil købe tøjet hos den svenske modegigant.

Overfor B.T. afviser Mathilde Gøhler dog beskyldningerne. Via sin agent fortæller hun, at det omtalte badetøj er basis-styles, som der findes 'talrige eksempler på derude', hvorfor man ikke kan tage ejerskab på designet.

Det samme oplyser NA-KD.

Det er blandt andet denne bikinitop, der er blevet fjernet fra NA-KDs webshop, siden B.T. gik ind i sagen:

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

»Vores team leder daglig efter inspiration fra hele verden for at være sikre på, at vi følger de nyeste trends inden for mode og badetøj,« lyder det i et skriftligt svar fra det svenske firma.

»Alle de nævnte designs er eksempler på generisk og trendbaseret tøj fra denne sæson. Situationen er meget uheldig, siden vi stræber efter at støtte kvindelige designere og iværksættere såvel som deres kreationer og ønsker.«

Sammen med sit svar har NA-KD sendt B.T. en række billeder, der angiveligt skulle være fra Mathilde Gøhlers designproces, og hvor man kan se, hvilke design hun skulle have været inspireret af.

Og her kan man ganske rigtigt se, at der findes mange bikinier på markedet, som ligner både NA-KDs nye kollektion og OW Intimates'.

Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere Mathilde Gøhlers kollektion for NA-KD til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

Sonja Davidsen hæfter sig dog ved, at firmaet kun har sendt inspirationsbilleder til tre af de omtalte designs, og at det ikke er muligt at se, om materialet er fundet frem før eller efter, B.T. gik ind i sagen.

»Vi fastholder, at der er sket kopiering, og at vi ser deres tilbagetrækning som bevis på, at de faktisk godt ved det,« tilføjer hun.

Men som hun fortalte B.T. mandag, så medgiver hun da også, at Mathilde Gøhler og NA-KD teknisk set kan have fundet deres inspiration de samme steder, som hun har fundet sin.

Foruden et par bikinitoppe fra designsamarbejdet med Mathilde Gøhler mener OW Intimates også, at NA-KD har stjålet dette design, som er fra en anden kollektion. Det er nu også fjernet fra hjemmesiden:

NA-KDs top til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates Vis mere NA-KDs top til venstre og OW Intimates' version til højre. Foto: NA-KD og OW Intimates

»Men timingen er påfaldende. Vi kom ud med de her kollektioner for et år siden – NA-KD er lige kommet med dem. Og så var det noget andet, hvis vi var ukendte for dem, men både NA-KD og Mathilde Gøhler kender vores brand,« siger Sonja Davidsen.

Hun har tidligere solgt sit badetøj via netop NA-KDs webshop, ligesom OW Intimates har haft et samarbejde med Mathilde Gøhler, der som influencer har reklameret for firmaets undertøj.

»Og så er det ikke bare en enkelt vare, der minder om vores. Når man ser deres kollektion som en helhed, kunne det lige så godt have været én, vi havde lavet.«

Sonja Davidsen er nu i dialog med både NA-KD og Mathilde Gøhler om at fjerne produkterne fra webshoppen, fortæller hun. Og det er i den forbindelse, at NA-KD nu har valgt at fjerne noget af det omtalte badetøj fra webshoppen, mens sagen undersøges.

»Man kunne håbe på en erstatning, men det tror jeg ikke, de ville være med på. Men jeg ville være tilfreds, hvis de gider fjerne det,« siger Sonja Davidsen.