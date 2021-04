Oscar-uddelingen er kendt for at være årets helt store kjolebegivenhed i Hollywood, men i år var det mændene, der stjal showet.

Sådan lyder dommen fra modeekspert og kjoledesigner Jesper Høvring mandag morgen.

»Mændene var bare rigtig store i år. De vinder altså den her røde løber,« siger han.

»Der var bare meget mere 'wow' over mændene i år – måske fordi man ikke forventer meget mere end bare en traditionel smoking, men det er altså slut nu,« fortsætter han.

Jesper Høvring påpeger den amerikanske skuespiller Colman Domingo som én af dem, der virkelig gav den gas i år.

Han var iklædt et jakkesæt i noget nær skrigende pink:

Colman Domingo. Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Colman Domingo. Foto: CHRIS PIZZELLO

Også Leslie Odom Jr. imponerede Jesper Høvring.

Den 39-årige 'One Night in Miami'-skuespiller var iført et guld-sæt, der i den grad tiltrak sig opmærksomhed.

Leslie Odom Jr. Foto: POOL Vis mere Leslie Odom Jr. Foto: POOL

»Det er altså meget flabet at klæde sig i guld fra top til tå, men det fungerer. Han gav den gas, og det er sgu ret vildt,« lyder det fra Jesper Høvring.

Det var dog ikke kun mændene, der imponerede den danske kendisdesigner.

På kvindesiden fremhæver han især sangerinden Tiara Thomas, der var nomineret i kategorien bedste sang for hendes sang 'I Can't Breathe'.

Tiara Thomas. Foto: POOL Vis mere Tiara Thomas. Foto: POOL

Tiara Thomas var iført en buksedragt, hvilket mange af kvinderne var i år.

»Vi så mange bukser hos kvinderne i år, hvilket var virkelig fedt, for det ser man normalt aldrig,« lyder det fra Jesper Høvring, som generelt var meget imponeret over niveauet i år.

Ifølge modeeksperten er det coronapandemien og dertilhørende restriktioner, som har fået de store stjerner til at give den ekstra meget gas.

»De har ikke været ude til noget i lang tid, så det her er helt klart en modreaktion til, at de bare har siddet derhjemme i deres joggingtøj. Alle regler er blevet kastet op i luften, og man har måttet tage hvad som helst på,« siger han.

Kæmpestjernen Halle Berry. Foto: Chris Pizzello Vis mere Kæmpestjernen Halle Berry. Foto: Chris Pizzello

En af dem, der dog kørte det mere rolige look, var Thomas Vinterbergs hustru, Helene Reingaard Neumann, som havde iført sig en afdæmpet, lyseblå kjole.

»Den var måske ikke så prangende, men den er til gengæld meget, meget smuk,« lyder det fra Jesper Høvring.

Oscar-vinderen Thomas Vinterberg og hans hustru, Helene Reingaard Neumann. Foto: POOL Vis mere Oscar-vinderen Thomas Vinterberg og hans hustru, Helene Reingaard Neumann. Foto: POOL

Du kan se flere af nattens outfits herunder:

Den britiske skuespillerinde Carey Mulligan havde iført sig en yderst opsigtsvækkende og smuk guldkjole. Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Den britiske skuespillerinde Carey Mulligan havde iført sig en yderst opsigtsvækkende og smuk guldkjole. Foto: CHRIS PIZZELLO

'Euphoria'-stjernen Zendaya i gult. Foto: POOL Vis mere 'Euphoria'-stjernen Zendaya i gult. Foto: POOL

Den danske Oscar-vinder Mikkel E. G. Nielsen. Foto: POOL Vis mere Den danske Oscar-vinder Mikkel E. G. Nielsen. Foto: POOL

Skuespillerinden Glenn Close. Foto: Chris Pizzello Vis mere Skuespillerinden Glenn Close. Foto: Chris Pizzello

Instruktøren Questlove har iført sig et par af de famøse Crocs-sko - dog i guld - til festen. Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Instruktøren Questlove har iført sig et par af de famøse Crocs-sko - dog i guld - til festen. Foto: CHRIS PIZZELLO

Den Oscar-nominerede Amanda Seyfried i en smuk, nedringet, rød sag. Foto: CHRIS PIZZELLO Vis mere Den Oscar-nominerede Amanda Seyfried i en smuk, nedringet, rød sag. Foto: CHRIS PIZZELLO