Natten til mandag dansk tid havde alle Hollywoods stjerner iført sig det helt store skrud i forbindelse med årets Oscar-uddeling.

Og selvom der var flere stjerner, som imponerede modeekspert Laura Terkildsen, som har garderobe-bloggen lauralava.dk, så var der alligevel én enkelt, der stak ud.

»Janelle Monae... Hold kæft, hvor er hun bare flot,« siger modeeksperten om den 34-årige sanger og sangskriver.

»Kjolen er så gennemført. Det ligner næsten en kjole fra en tegneserie.«

Janelle Monae gjorde Twitter rødglødende, da hun indtog den røde løber i en sølvkjole. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Janelle Monae gjorde Twitter rødglødende, da hun indtog den røde løber i en sølvkjole. Foto: ERIC GAILLARD

Janelle Monaes kjole, der også løb med den største opmærksomhed på sociale medier, var sølvgrå og og med en slags hætte, som sangerinden havde trukket op om hovedet.

»Det er fedt, hun er er fuldstændig tildækket. Vi er næsten ovre i en hijab - det kunne næsten være et statement af en slags,« vurderer modeeksperten og fortsætter:

»Det er vildt, at hun er så tildækket, men alligevel er den smukkeste. Det er fedt, at det ikke bliver en konkurrence om at vise mest.«

To andre, som imponerede Laura Terkildsen, var Brie Larson og Saoirse Ronan, der begge havde iført sig dét, som modeeksperten vurderer som 'klassiske kjoler'.

Brie Larson havde overskud til at vinke til fotograferne, da hun indtog den røde løber. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Brie Larson havde overskud til at vinke til fotograferne, da hun indtog den røde løber. Foto: ERIC GAILLARD

Den nominerede Saoirse Ronan. Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Den nominerede Saoirse Ronan. Foto: ERIC GAILLARD

»De to, Scarlett Johansson, Renée Zellweger og Rebel Wilson er super smukke i deres sober og enkle kjoler,« siger Laura Terkildsen.

Hvor Janelle Monae får seks ud af seks stjerner, giver modeeksperter Brie Larson og Saoirse Ronan fem stjerner, og de tre sidstnævnte fire.

Det samme får Billy Porter, Charlize Theron og Molly Sims.

»Især Charlize Theron er smuk med sin bare skulder,« siger eksperten.

Charlize Theron i en sort kjole med langt slæb. Foto: ROBYN BECK Vis mere Charlize Theron i en sort kjole med langt slæb. Foto: ROBYN BECK

Scarlett Johansson så som altid gudesmuk ud på den røde løber. Foto: ROBYN BECK Vis mere Scarlett Johansson så som altid gudesmuk ud på den røde løber. Foto: ROBYN BECK

Laura Terkildsen vurderer ikke, at der var nogen, som ramte helt skævt i deres valg af outfit, men der var nogle, som ikke imponerede.

»Der er ingen bundskraber og ikke noget, hvor jeg tænker 'shit mand', men jeg blev lidt skuffet over Laura Dern. Hun er smuk nok, men i forhold til, hvor sindssyg flot hun er, så er det ikke imponerende,« siger hun og giver skuespillerinden tre stjerner.

En anden, der får tre stjerner, er Sandra Oh, der havde iført sig en puf-kjole:

»Der er lidt 'ice-capade' over det. Hvis kjolen var lidt kortere, var hun på vej ud at stå på skøjter. Kjolen er mere opsigtsvækkende end køn.«

Laura Dern i en Armani-kjole med sin mor, Diane Ladd, ved sin side. Foto: Mike Blake Vis mere Laura Dern i en Armani-kjole med sin mor, Diane Ladd, ved sin side. Foto: Mike Blake