#MeToo-bevægelsen har gjort ondt på tv-personligheden og modedronningen Martha Stewart.

Hun kender nemlig flere af de mænd, som er blevet anklaget for seksuelle krænkelser, og det er – ifølge hende – bestemt ikke dem alle, der er skyldige.

Det fortæller den 79-årige amerikanske kendis i et større interview med Harper's Bazaar, som blev udgivet tidligere denne uge.

»Det har været meget smertefuldt for mig,« siger Martha Stewart om #MeToo-bevægelsen og fortsætter:

»Jeg kender næsten hver eneste af de kendte mænd, som er blevet anklaget. Og nogle af dem er helt sikkert skyldige i en masse af de ting, de er blevet anklaget for, men andre har bare forfærdelige personligheder.«

Ifølge hende har nogle af de anklagede mænd, som hun kender, altså ikke haft intentioner om at krænke, men blot misforstået, hvad der er okay.

»Jeg vil ikke sætte navne på dem, men det er mænd, som jeg kender virkelig, virkelig godt, og mænd, som for eksempel bare taler om sex under middagen. Noget, som ikke betyder noget for mig,« siger hun til det amerikanske medie.

Martha Stewart påpeger i interviewet, at hun højst sandsynligt har et kompliceret forhold til #MeToo, fordi hun i sin unge dage arbejdede i finansverdenen, hvor hun på daglig basis var førstehåndsvidne til mænd, der opførte sig grænseoverskridende.

»Altså … Alle mænd på Wall Street forsøgte at få fingrene i dig. Alle mænd forsøgte at røre dig, hvis I sad i en taxa sammen,« siger hun og fortsætter:

»Så man blev nødt til at lære at forholde sig roligt og bare skubbe dem væk.«

Martha Stewart står bag forretningsimperiet Martha Stewart Omnimedia Inc, der er toneangivende inden for mode, livsstil og bolig i USA.

Den amerikanske modedronning startede imperiet fra bunden med små midler, hvilket der blandt andet er lavet film om.

Men i 2004 gik det galt, da Stewart blev taget i insiderhandel med aktier. Noget, som hun røg fem måneder i fængsel for.

»Jeg vidste, jeg var stærk, da jeg røg i fængsel, men jeg var så sandelig stærkere, da jeg kom ud igen,« siger hun i interviewet med Harper's Bazaar.