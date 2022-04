En lille fjer kan nok blive til fem høns.

Ja, H.C. Andersens eventyr er ganske vist fra 1852, men ovenstående morale holder stadig den dag i dag – det kan musikerne Rihanna og A$AP Rocky samt modedesigneren Amina Muaddi skrive under på.

De tre blev langfredag ufrivilligt hovedpersoner i et drama, som udspillede sig først på Twitter og senere i flere medier. Det skete, da modebloggeren Louis Pisano tweetede følgende:

»Rihanna og A$AP Rocky er gået fra hinanden. Rihanna slog op med ham, efter hun fangede ham i at være utro med skodesigner Amina Muaddi.«

Amina Muaddi er den eneste af de tre involverede, som har kommenteret – og afvist – rygterne. Foto: Angela Weiss

Et eksplosivt tweet, som i den grad satte gang i det sociale medier.

Forargelsen var stor. Ikke blot over utroskabet, men også over det faktum, at A$AP Rocky og Amina Muaddi ville gøre det mod Rihanna, der er gravid med førstnævntes barn.

Der er bare lige et lille problem. Det hele er løgn.

I hvert fald hvis man spørger Amina Muaddi, der, som følge af sagens kraftige opblusning, har set sig nødsaget til at kommentere sagen på Instagram og Twitter.

»Jeg har altid ment, at en ubegrundet løgn, der spredes på sociale medier, ikke fortjener nogen reaktion eller forklaringer, især en, der er så modbydelig,« skriver hun og fortsætter.

»Jeg antog oprindeligt, at denne falske sladder – opdigtet med så ondsindet en hensigt – ikke ville blive taget seriøst. Men i de sidste 24 timer er jeg blevet mindet om, at vi lever i et samfund, der er lynhurtige til at tale om ting, uanset om det er faktuelt, og at intet er helligt.«

Derfor siger hun nu fra, da det ikke kun handler om hende, men også folk, som hun har stor respekt for.

Louis Pisano har siden været ude og undskylde for sit tweet.

»Jeg vil gerne undskylde overfor alle involverede parter for mine handlinger og mit uovervejede tweet,« skriver han og fortæller, at han nu vil tage en pause fra det sociale medie.

De andre hovedpersoner, 34-årige Rihanna og 33-årige A$AP Rocky, har ikke kommenteret sagen, men en kilde tæt på parret maner til ro over for Page Six.

»De har det fint. De (rygterne, red.) er ikke sande.«