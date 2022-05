Mandag aften kom den triste nyhed, at realitystjernen Sidney Lee er gået bort. Det har udløst et væld af reaktioner fra nær og fjern - og i den grad berørt en masse.

En af dem er Mitchel Nebelong, der lærte Sidney Lee at kende, da de i sin tid begge medvirkede i Kanal 5-programmerne 'Singleliv'.

På trods af et dårligt førstehåndsindtryk endte de to med at blive nære venner.

»Dengang vi startede med at lave fjernsyn sammen, mødte jeg et menneske, jeg slet ikke brød mig om. Jeg synes, han var en person, der skabte sig og ikke en, jeg havde lyst til at have i min inderkreds,« fortæller Mitchel Nebelong i 'Go' morgen Danmark' og fortsætter:

Sidney Lee har medvirket i mere end 50 tv-programmer. Foto: Simon Læssøe Vis mere Sidney Lee har medvirket i mere end 50 tv-programmer. Foto: Simon Læssøe

»Men når kameraerne slukkede og man kom på tomandshånd med ham, så var han jo et af jordens mest fantastiske mennesker. Virkelig oprigtigt et godt menneske.«

Sidney Lee havde ikke mange tætte venner. Men dem, han havde, holdt han godt fast i.

Ifølge Mitchel Nebelong havde man realitystjernens fulde opmærksomhed, når man var i hans selskab. Den slags ven, der ville gøre alt for sine kammerater.

Selvom Mitchel altså ikke altid brød sig om den Sidney, han kunne se på skærmen, accepterede han, at det var en del af vennens image – og det kunne man ikke lave om på.

Sidney Lee levede nemlig for sit arbejde.

Sidney Lee. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sidney Lee. Foto: Bax Lindhardt

Men problemet var, at han altid var på arbejde. For han var jo nødt til at blive i karakter, når han mødte fans på gaden..

»Jeg tror, det påvirkede ham for hårdt. Han skulle måske have slappet lidt mere af og været mere privat. Holdt lidt fri. Jeg ved, at han af flere omgange gerne ville ud af det hele og have et normalt liv, men det kom aldrig til at ske,« fortæller Mitchel Nebelong.

Han håber, Sidney Lee vil blive husket som en »misforstået person, som virkelig bare ville folk det bedste«.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Michel Nebelong.

Sidney Lees pludselige død bliver i øjeblikket undersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP), da politiet ifølge Ekstra Bladet var til stede, da Sidney Lee mistede livet.

»Jeg kan bekræfte, at der i dag er overgået en sag til Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Yderligere kan jeg ikke tilføje,« lød det fra Martin Kajberg, vagtchef ved Københavns Politi til Ekstra Bladet.