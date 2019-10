Martin Høgsted har en helt særlig grund til, at han lørdag aften hjælper til ved TV2's store 'Knæk Cancer'-show.

Den 37-årige standupkomiker, der blandt andet er kendt for sit samarbejde med Magnus Millang og sketchshowet 'Danish Dynamite', mistede nemlig sin mor til kræft i en ung alder.

Før indsamlingsshowet, der bliver optaget i et stort tv-studie på Amager, fortalte Martin Høgsted, hvor glad han er for, at der i dag er et show, der kan hjælpe med at sætte fokus på sygdommen.

»'Knæk Cancer' betyder, at der er meget mere fokus. En ting er, at man kurerer sygdommen, og det er pissefedt, at man får en masse penge ind til det. Men også det cirkus omkring det. Da jeg var barn, fik man ikke bare stillet en psykolog til rådighed. Det har selvfølgelig præget mig.«

Martin Høgsted ankommer til TV 2s store indsamlingsprogram 'Knæk Cancer Live', lørdag aften den 26. oktober 2019.

Martin Høgsted uddyber:

»Det er en længere historie. At miste sin mor til kræft, når man er barn og skal starte i skole et par dage efter. Det præger da én. Det er ikke fordi, jeg har ondt af mig selv i dag, men det har da præget mig. Jeg håber bare, der bliver taget lidt bedre hånd om børn og unge, når de mister deres forældre i dag.«

Det er første gang, at Martin Høgsted har fået tilbuddet om at sidde med ved telefonerne til 'Knæk Cancer', og han sprang til med det samme.

Adspurgt om kræft er noget, han går og tænker på til daglig, svarer han.

»Hvis jeg er stresset, så tror jeg at jeg har alt. Lige fra diabetes 2 til kræft. Det tror jeg er klassisk dansk, haha.«

Martin Høgsted har senest været aktuel med den satiriske parfoholds-tv-serie '10 år senere' på DR3, som stadig kan ses på dr.dk/tv.

Han laver derudover podcasten 'Farmænd' sammen med komikerkollegaen Jasper Ritz.

Martin Høgsted er gift og far til to små børn.