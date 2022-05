For 14 år siden blev hendes liv vendt på hovedet, da hun blev alenemor til den kun toårige Matilda, da skuespilleren Heath Ledger pludselig døde.

Men nu smiler lykken igen til skuespillerinden Michelle Williams. Den 41-årige skuespillerinde venter sit tredje barn.

Det fortæller hun i et stort interview med Variety.

Faderen til det kommende barn er den 44-årige filminstruktør Thomas Kail, som hun blev gift med i 2020.

Michelle Williams og Thomas Kail ved Golden Globe Awards i 2020. Foto: VALERIE MACON Vis mere Michelle Williams og Thomas Kail ved Golden Globe Awards i 2020. Foto: VALERIE MACON

Samme år fik parret deres første barn sammen, sønnen Hart.

»Det er totalt glædeligt,« siger Michelle Williams om den kommende familieforøgelse:

»Som årene går, begynder man at spekulere på, hvad tiden vil bringe – eller ikke vil bringe – for dig. Det er spændende at finde ud af, at noget, som du har ønsket igen og igen er muligt for dig endnu en gang. At det gode held endnu ikke er løbet ud for mig og min familie,« siger hun.

Parrets første barn kom under coronatiden, og det var noget af en øjenåbner for skuespillerinden og hendes mand.

Michelle Williams med Heath Ledger i 2005. Foto: STUART RAMSON Vis mere Michelle Williams med Heath Ledger i 2005. Foto: STUART RAMSON

Det gav nemlig coronakrisen et perspektiv om, at livet går videre, fortæller Williams.

Og et nyt perspektiv fik hun også i 2008, da faderen til hendes ældste datter Mathilda, Heath Ledger, pludseligt døde af en overdosis.

Parret havde været sammen siden 2005, men var gået fra hinanden i 2007. Men fra den ene dag til den anden blev hun alene med ansvaret for deres datter.

Og bedre blev det ikke af, at sagen vakte så stor interesse, at hun pludselig blev bestormet af medierne.

Michelle Williams i 2020. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Michelle Williams i 2020. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Michelle Williams, der fik sit store gennembrud i teenageserien 'Dawson's Creek' endte med at måtte flytte fra Brooklyn, hvor hun boede med sin datter. I stedet flyttede hun ud i New Yorks forstæder.

I et interview med Marie Claire har hun tidligere fortalt, at tabet af Heath Ledger efterlod et stort tomrum i både hendes og hendes datters hjerte, skriver Daily Mail.

»Jeg forsøger at være respektfuld om tabet. Jeg forsøger ikke at udfylde (tomrummet, red.). Det er, hvad det er,« sagde hun og fortalte, at hun dog dengang var blevet hjulpet igennem af en mand, der havde mistet sin kone.

Den fremmede mand havde sendt et trøstende brev til skuespilleren og vedhæftet et billede af sin smilende datter, og det gav Michelle Williams troen på, at hendes datter også ville smile igen en dag.

Michelle Williams er snart aktuel i filmen ‘The Fabelmans’, som er en semi-selvbiografi af Steven Spielberg. I filmen skal hun spille hans mor.