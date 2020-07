Thandie Newton afslører detaljer om, hvordan det var at spille sammen med Tom Cruise under optagelserne til 'Mission Impossible 2'.

Den 47-årige skuespillerinde havde fået rollen som Nyah Nordoff-Hall, hvor hun sammen med Tom Cruise skulle forsøge at stoppe en af de onde.

Men det var ikke en specielt positiv oplevelse for hende. Det fortæller hun om i et interview med New York Magazine.

Her afslører skuespillerinden, at hun frýgtede Tom Cruise, og at hun faktisk også var bange for ham. Hun fortæller desuden, at han var en meget dominerende person.

Tom Cruise. Foto: ALEX EDELMAN

»Han prøver virkelig at være flink. Men presset. Han påtager sig det hele. Og jeg tror, ​​han føler, at alt, hvad han gør, skal være så godt som muligt.«

Thandie Newton mindes specielt en scene, hvor hun blev meget usikker på sig selv. Det var under optagelserne til balkonscenen, som blev optaget i Spanien.

Her fortæller hun, at Tom Cruise ikke var tilfreds med hendes indsats.

»Han bliver frustreret og siger: 'Lad mig gøre det. Vi træner foran kameraet.'«

Men sådan blev det ikke. I stedet begyndte Tom Cruise at læse Thandie Newtons replikker op:

»Hele scenen blev optaget, imens han spillede min rolle, og jeg spillede hans. Tro mig, jeg kunne replikkerne. Og at han spillede min rolle, var det mest ubehjælpsomme, han kunne gøre. Jeg kan ikke forestille mig noget, der er mere blottende end det,« fortæller hun og fortsætter:

»Hele situationen gjorde mig usikker. Det var skammeligt.«