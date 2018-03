Onsdag kunne BT berette om, at Medina sidste sommer blev snuppet af politiet med alkohol og kokain i blodet, mens hun sad bag rettet i en bil.

Episoden, der har ført til en tiltale, fandt sted den 29. juli klokken 04.46, hvor Medina, der for nyligt skiftede navn til Frederikke Hansen, blev stoppet i en bil på Nordre Strandvej i Hornbæk. Her viste politiets målinger, at Medina havde en promille over det tilladte og samtidig også var påvirket af kokain til en grad, der oversteg den såkaldte bagatelgrænse.

Og set fra et generelt synspunkt overrasker det ikke misbrugsekspert Henrik Rindom:

»Nej, det overrasker mig slet ikke. Der bliver taget så meget kokain, og det er i alle sociale grupper. Jeg har mødt læger, advokater, kunstnere, forretningsfolk og mange andre grupper mennesker, der har taget kokain. Det er jo heller ikke lang tid siden, at politikeren fra Venstre (Jakob Engel-Schmidt, red.) blev taget for at have kørt med kokain i blodet,« siger Henrik Rindom, der er overlæge, har været tilknyttet behandlingstilbuddet 'Stofrådgivningen' i 17 år og som desuden har skrevet bogen 'Rusmidlernes Biologi'.

LÆS OGSÅ: Tiltalt for kokainkørsel: Medinas samarbejdspartner - 'vi afventer situationen'

Da Medina blev stoppet af politiet, blev hun målt til at have en sådan mængde kokain i blodet, at hun netop oversteg bagatelgrænsen for kokain. Bagatelgrænsen ligger, ifølge 'Bekendtgørelse om klassificering af færdselssikkerhedsfarlige stoffer', på 0,020 mg. pr. kg. blod, men det er svært for Henrik Rindom at vurdere, hvor påvirket Medina har følt sig med den mængde kokain i blodet.

Til gengæld kan han sætte ord på, hvilke konsekvenser en kokainrus kan have som trafikant:

»Vi ved i hvert fald, at man får oplevelsen af at kunne klare mere, end man rent faktisk kan, når man eksempelvis er påvirket af kokain. Det vil sige, at man fejlbedømmer, hvor hurtigt man i virkeligheden kører. Når man er påvirket af kokain, kan det for eksempel være, at man fejlbedømmer ens bremseafstand eller lige tror, at man kan nå at tage svinget,« oplyser Henrik Rindom.

Og så når misbrugseksperten endda også lige at sende en bøn afsted mod de folkevalgte politikere på Christiansborg.

Han mener nemlig både, at bagatelgrænserne for euforiserende stoffer generelt ligger for lavt, og at man desuden burde skifte fokus:

»Det her er det eneste, man tror på. Det er 'straf, straf, straf'. Jeg ville ønske, at man i stedet sagde, at 'nu skal du stille med prøver x antal gange de næste par år', så man på den måde i stedet hjælper folk med at komme væk fra stofferne,« fortæller Henrik Rindom.

Onsdag har BT forgæves forsøgt at få en kommentar fra Medina via sangerindens manager.