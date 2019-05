Den 20-årige sangstjerne Hugo Helmig har taget hul på et behandlingsforløb for sin kokainafhængighed, og det kan få store personlige omkostninger, fortæller ekspert.

»Når det drejer sig om kokain, som er så afhængighedsdannende, så skal man helt holde sig fra miljøer og situationer, hvor der bliver taget coke,« siger overlæge og misbrugsekspert Henrik Rindom.

»Det indebærer nogle gange, at man må sige farvel til job, fritidsinteresser eller venner.«

Misbrugseksperten understreger, at han udtaler sig om behandling af kokainmisbrug helt generelt og ikke om Hugo Helmigs konkrete tilfælde.

Hugo Helmigs management oplyste mandag, at den 20-årige sanger aflyser alle koncerter i resten af 2019 – sammenlagt 13 koncerter i henholdsvis Danmark og Tyskland.

Det var en hektisk koncertkalender kombineret med, at Hugo Helmig har taget hul på et behandlingsforløb for sin stofafhængighed, der har resulteret i, at han må trække stikket resten af året.

Men om det er nok tid til at komme ud af kokainafhængigheden, er ikke sikkert. Ifølge Henrik Rindom er det nemlig meget forskelligt, hvor lang tid det tager, før det afhængighedsdannende stof slipper taget i misbrugere.

»Dem, jeg har behandlet, der hurtigst er kommet ud af afhængigheden, har været i behandling et par måneder, men der er også nogen, der aldrig lykkes med at slippe afhængigheden,« siger han.

Afhængighed af kokain Der er en del karakteristika, der tyder på afhængighed af kokain eller andre stoffer som crack og amfetamin. Personer, der er afhængige af kokain, vil ofte: Lyve for sin partner, venner og andre.

Udvikle et hemmeligt liv, som kun andre med det samme misbrug kender til.

Drikke meget store mængder alkohol i forbindelse med misbruget af kokain.

Føle sig fuldstændigt ødelagt dagen efter indtagelse på grund af kokainens bivirkninger – såsom uro, rastløshed, skam, frygt og paranoia over egen kokainafhængighed.

Ikke magte dagligdagens forpligtelser i dagene efter indtagelsen af kokain.

Beslutte sig gentagne gange for at stoppe sit misbrug af kokain eller skære ned – dog uden held.

Synes trangen til stoffet er helt uimodståelig og er villig til næsten alt for at få fat i stoffet.

Foretage sig ting under indtagelsen af kokain som bryder egne værdinormer – som for eksempel utroskab.

Opleve problemer med nære pårørende som ikke selv er afhængig af kokain. Kilde: Dansk MisbrugsBehandling

Henrik Rindom understreger, at noget af det mest afgørende for en succesfuld afvænning er, at de tidligere misbrugere holder sig fra miljøer, hvor de tidligere har taget coke, når de er færdige med deres behandling.

»Når man har været igennem et behandlingsforløb og vender tilbage til det liv, hvor misbruget opstod, så er der nogen, der får voldsom trang til stoffer igen.«

»Det er ikke sjældent, at der er misbrugere, der kommer tilbage i behandling anden, tredje eller fjerde gang, fordi så snart de står af på banegården derhjemme, får de en uhyggelig trang til stoffer.«

Netop derfor er det ifølge Henrik Rindom enormt vigtigt at hjælpe misbrugere ud af miljøer, hvor de kan blive fristet.

»Det indebærer i nogle tilfælde, at vi må sige til dem: 'Du skal sige farvel til dit job eller dine gamle venner, som du har kendt hele dit liv',« siger misbrugseksperten.

Præcis hvilke konsekvenser behandlingen for kokainafhængighed vil få for Hugo Helmig, er ikke til at spå. Det tyder dog på, at han er meget interesseret i at slippe afhængigheden.

'Nu har vi sammen med Hugo vurderet, at resten af året skal investeres i det personlige arbejde, der er sat i værk, og som det ikke vil være sundt at afbryde med en ny række koncerter,' skriver den unge sangers management i en pressemeddelelse.

Udmeldingen kommer, efter Hugo Helmig tidligere på året måtte overnatte i detentionen, efter han blev taget i en voldsom kokainrus på gaden i Aarhus. Han undskyldte efterfølgende for episoden over for sin familie og fans.