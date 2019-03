Hugo Helmig tilbragte natten til lørdag i detentionen, efter han blev pågrebet i så massiv en kokainrus, at han var 'ude af kontrol'. Og det er en almindelig reaktion, fortæller ekspert.

»Kokain kan gøre dig meget aggressiv og opkørt, fordi du føler, du får en masse ekstra energi. Energien kan gøre dig vred, og derfor ser vi ofte, at folk, der er påvirket af stoffet, kommer i slagsmål,« siger misbrugsekspert og lektor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, Morten Hesse.

Han understreger, at han udtaler sig generelt om misbrug af kokain og ikke konkret om Hugo Helmigs tilfælde.

Dog fortæller Hugo Helmigs manager, Jakob Sørensen, at popidolet ikke reagerer godt på stoffet.

Afhængighed af kokain Der er en del karakteristika, der tyder på afhængighed af kokain eller andre stoffer som crack og amfetamin. Personer, der er afhængige af kokain, vil ofte: Lyve for sin partner, venner og andre.

Udvikle et hemmeligt liv, som kun andre med det samme misbrug kender til.

Drikke meget store mængder alkohol i forbindelse med misbruget af kokain.

Føle sig fuldstændigt ødelagt dagen efter indtagelse på grund af kokainens bivirkninger – såsom uro, rastløshed, skam, frygt og paranoia over egen kokainafhængighed.

Ikke magte dagligdagens forpligtelser i dagene efter indtagelsen af kokain.

Beslutte sig gentagne gange for at stoppe sit misbrug af kokain eller skære ned – dog uden held.

Synes trangen til stoffet er helt uimodståelig og er villig til næsten alt for at få fat i stoffet.

Foretage sig ting under indtagelsen af kokain som bryder egne værdinormer – som for eksempel utroskab.

Opleve problemer med nære pårørende som ikke selv er afhængig af kokain. Kilde: Dansk MisbrugsBehandling

»Kokain er et farligt stof. Det er der ingen, der kan tåle, og det kan Hugo heller ikke. Han bliver underlig af det. Han bliver trist, og han bliver sur, når han gør det. Det var det, der skete i går (fredag, red.), og derfor skulle han have hjælp, og det fik han af politiet«, lyder det fra Jakob Sørensen til Ekstra Bladet.

Søndag har Hugo Helmig selv kommenteret på sin tur i detentionen. Det gør han gennem et opslag på sociale medier, hvor han siger tak for den støtte, han har fået, og så undskylder han over for Vejle, hvor han lørdag skulle have spillet en koncert. Den blev dog aflyst på grund af den nuværende situation.

Men hvad gør kokain? Stoffet gør dopamin mere tilgængeligt i hjernen.

Ifølge Morten Hesse gør det, at man føler sig mere energisk, aktiv, vågen og optimistisk. Man føler, man kan mere end normalt, og man vil gerne ud i verden.

Dog kan et overforbrug i nogle tilfælde resultere i en psykose. Morten Hesse eksemplificerer:

»Du kan for eksempel kan blive overdrevet jaloux og derfor skade din partner. Psykoserne går over, men derfor er de stadig meget ubehagelige, mens de står på,« siger han.

I sidste ende kan kokain være det eneste, der kan gøre en glad.

»Coke kaprer det system i hjernen, der fortæller os, hvad der er godt, og hvad der gør os glade. Det kan være god mad, en smuk pige eller et sted, vi gerne vil hen på ferie. I stedet for at blive glade af de ting, så er det kun coken, man har lyst til,« siger Morten Hesse.

Derfor bliver kokain-misbrug behandlet gennem samtaler på et behandlingssted.

»Her forsøger man at finde tilbage til de ting, der plejede at gøre en glad. Det handler også meget om at finde ud af, hvad kokainen har kostet dig i livet - for i langt de fleste tilfælde har man betalt dyrt for misbruget,« lyder det fra misbrugseksperten.

Som supplement er der også nogle, der kommer på en antabus-kur.

Antabussen skal hjælpe misbrugeren med at holde sig fra alkohol. Kokain bliver nemlig ofte taget i forbindelse med byture, hvor alkoholen er med til at sænke dømmekraften.

»Pludselig har du ikke noget problem med at se dealeren ovre i hjørnet, og du glemmer konsekvenserne ved misbruget. Derfor kan det hjælpe, at man i en periode er på antabus, indtil man har fået kontrol over trangen,« afslutter Morten Hesse.