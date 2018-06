Fredag var en sørgelig dag for alle, der elskede at følge med i Anthony Bourdains rejseprogram 'Parts Unknown', der blev vist på CNN.

Nyhedskanalen bekræftede, at den 61 år gamle kok, forfatter og tv-vært ikke længere var blandt os. Han havde taget sit eget liv.

Derfor brugte CNN noget af fredagens sendeflade på at mindes den verdensberømte tv-personlighed og kollega. Værten Kate Bolduan, der har interviewet Bourdain flere gange, havde meget svært ved at holde tårene tilbage, da hun talte med en af Bourdains venner Michael Ruhlman.

»De gange, jeg var så heldig at have ham (Bourdain, red.) på besøg, plejede jeg altid at råbe, at jeg i mit næste liv ville være Anthony Bourdain, når han var på vej ud af studiet,« siger hun i programmet.

Hendes stemme er flere gange ved at knække over under interviewet, og man kan tydeligt se og høre, at hun er dybt påvirket.

Michael Ruhlman sagde, at han var i dyb sorg over vennens dødsfald, men samtidig lagde han vægt på, at man også skulle være glad for, at Anthony Bourdain havde været en del af denne verden. Men Bourdain selv ville nok have bedt ham om at holde sin kæft, hvis han havde hørt vennen bruge alle de floskler om ham.

»Han ville have sagt, at jeg skulle holde min kæft. Men faktum er, at vi var meget heldige at have haft ham, og han ville nok inderst inde være meget stolt (af den måde de omtaler Bourdain på, red.),« sagde Ruhlman.

Da den tragiske nyhed kom frem, skrev CNN blandt andet:

»Det er med enorm sorg, at vi kan bekræfte, at vores ven og kollega, Anthony Bourdain, er død. Hans kærlighed for eventyr, nye venner, god mad og drikke og de helt specielle historier fra verdenen, gjorde ham til en unik historiefortæller. Hans talent holdt aldrig op med at overraske os, og vi kommer til at savne ham meget. I denne svære stund går vores tanker og bønner til hans datter og familie.«

Bourdain efterlader sig en 11-årig datter, Ariane, og kæresten Asia Argento, som han dannede par med i to år.