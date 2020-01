Hvis der sker for lidt, må man nogle gange skrue op for varmen.

Det gør sig gældende for en god simreret på komfuret, men også for en bolig, der har befundet sig på boligmarkedet i en rum tid.

I sidstnævnte tilfælde kan man passende pille lidt ved prisen for at sætte fut i tingene, og det er netop det, der er sket med Noa Noa-stifteren, Harald Holstein-Holstenborgs, millionvilla på Gammel Strandvej i Espergærde.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Den 726 kvadratmeter store pragtvilla - der er til salg hos liebhavermægleren, Ivan Eltoft Nielsen - ligger i første parket til Øresund på den nordsjællandske østkyst og er inklusiv badehus og bro.

Hele herligheden blev oprindeligt udbudt til salg for runde 50 millioner kroner. I dag - et halvt år efter - kan du spare fem millioner, for den nye udbudspris på ejendommen lyder nu på 45 millioner kroner.

Dyre huse, dyr vej

Selv med nedslaget er rigmandsvillaen med de 11 værelser og udsigten til havet det absolut dyreste hus til salg i det eksklusive boligområde i Helsingør Kommune.

Og det endda med en pæn distance ned til det næstdyreste hus, der lige nu ifølge Boliga.dk er udbudt til salg i kommunen. Her er der nemlig tale om en 566 kvadratmeter stor villa, der ligesom Holstein-Holstenborgs hus ligger på Gammel Strandvej på en grund ned til Øresund i Espergærde. Udbudsprisen lyder på 34 millioner danske kroner.

Den tredjedyreste villa i området ligger på samme vej og er en strandkantsvilla fra 1907 på 246 kvadratmeter, som er til salg for 23,8 millioner kroner.

Til sammenligning koster det absolut dyreste hus, der lige nu er udbudt til salg i Danmark 65 millioner kroner - og det ligger også ud til Øresund, dog noget tættere på København - nemlig i Vedbæk.

Det er brødrene Harald og Lars Holstein-Holstenborg, der står bag Noa Noa-eventyret, og de er ifølge Berlingske blandt Danmarks 100 rigeste med en formue i omegnen af 1,4 milliarder kroner.

Ifølge avisen ejer Holstein-Holstenborg flere adresser i Espergærde - herunder blandt andet et udstykningsprojekt i den tidligere Efterskole Øresund.

