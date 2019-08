Dansk mode er en kæmpe succes. Som B.T. har afdækket i denne uge, så vælter millionerne ind på modeskabernes konti.

Og måske er der én bestemt ting, der er nøglen til danskernes succes. Én samarbejdskonstellation er tilsyneladende særdeles vellykket.

Kigger man på nogle af mest populære modemærker, som har gjort ejerne til mangemillionærer, finder man, at stifterne også er ægtepar eller kærester.

Det gør sig blandt andet gældende for Sand Cph, der blev stiftet af ægteparret Lene og Søren Sand fra Randers i 1981, og som i dag bliver solgt over hele verden og har en milliardomsætning.

Keld Mikkelsen, stifteren af Day Birget et Mikkelsen, arbejder også sammen med sin kone, Marianne Brandi. Her ses han dog med Kkronprinsesse Mary i Seoul i 2012.

Ifølge parterapeut Martin Østergaard er det da heller ikke nogen tosset idé at arbejde sammen med sin ægtefælle:

»Det er som udgangspunkt rigtig smart. Man tiltrækkes jo ofte af en modsætning. Så man ligner hinanden på nogle områder, mens der også er nogle fundamentale forskelle. Og den naturlige polaritet, der ligger i de forskellige forhold, kan være rigtig godt businessfællesskab,« siger han.

Hos mange af de succesfulde brands er det kvinden, der tager sig af designerdelen, mens ægtemanden styrer forretningsdelen.

Det gør sig blandt andet gældende hos Charlotte og Niels Eskildsen, der mødte hinanden, mens de begge arbejde hos modefirmaet IC Companys.

Designere Charlotte Eskildsen har også sammen med sin mand succes med firmaet 'Designers Remix.'

De grundlagde deres eget modeimperium, Designes Remix i 2002, og siden har de skabt en millionsucces.

Charlotte Eskildsen er designuddannet, mens hendes mand er økonom.

Til Jyllands-Posten har Charlotte Eskildsen tidligere fortalt, hvorfor det er en succes for hende at arbejde sammen med sin ægtefælle:

»Det skyldes især, at vi hver har vores områder og respekterer hinanden sindssygt meget for det, vi kan. Det gælder også privat,« fortalte hun i et interview med avisen i 2012.

Ægteparret Nicolaj og Ditte Reffstrup har fået stor succes med tøjmærket Ganni.

Også det kendte brand Day Birger et Mikkelsen bygger på et ægtepar. Indehaveren Keld Mikkelsen stiftede oprindeligt virksomheden med designeren Malene Birger, der siden blev købt ud.

I dag er det Keld Mikkelsens kæreste gennem mange år, Marianne Brandi, der er ansvarlig for den kreative proces. Keld Mikkelsen står dermed for forretningsdelen.

Ifølge Martin Østergaard er det vigtigt for at få det professionelle partnerskab til at fungere, at parrene har en klar opdeling af arbejsopgaverne.

»Det fungerer, fordi dynamikken er, at den ene er god til det ene, og den anden er god til det andet. Til forskel fra to venner, der arbejder sammen, som måske begge er gode til det samme, så kan der opstå noget konkurrence,« forklarer han og siger, at lykkes det at få det til at fungere, kan det ligefrem ’booste’ kærligheden, da parrene vil føle sig tættere forbundet.

Ægtepar, som Lene og Søren Sand, der står bag modefirmaet Sand Cph, er tilsyneladende en god konstellation i modebranchen.

Det er dog ikke helt problemfrit og uden risici for, at forholdet knækker, når man kaster sig ind i erhvervseventyr med sin partner.

I nogle tilfælde kan det også give problemer:

»Når man arbejder rigtig meget sammen, så kan det være svært at slippe det privat, og det kan slide på kærligheden og nærheden i forholdet, så man mister følelsen af at være forbundet,« siger Martin Østergaard og tilføjer:

»Der kan også ske det, at den ene kommer til at bestemme og dominere for meget.«