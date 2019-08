Engang var det adelen i form af grever og baroner, der blev stenrige på at have store jordbesiddelser og være landmænd.

I dag er det nogle helt andre baroner, der har magten over landbruget. De adelige godsejere er blevet overhalet indenom af de såkaldte svinebaroner, der skovler millioner ind på at være svineavlere.

Og særligt i Jylland har de fundet nøglen til succes.

Det beskriver forfatter Søren Jakobsen i en ny bog, 'Guldjyderne', der sætter fokus på Jyllands ukendte milliardærer og multimillionærer.

Nogle af dem kører i gamle biler og bor på beskedne gårde. De lever stille og roligt, og man kan næsten ikke få dem i tale, for de vil ikke snakke om det. Der er ikke sådan en Kasi-Jesper i Jylland. Forfatter Søren Jakobsen om de jyske svinebønder

»Det er faktisk almindelige bønder, der har overhalet den gamle adel. Adelen har været sen i optrækket til at se muligheden,« forklarer forfatteren.

Og det er ikke småpenge, de jyske svinebaroner har tjent på at 'se muligheden'.

Søren Jakobsen har gennemgået alle jyske familier med en synlig formue på over 200 millioner kroner. 81 af familierne kan kalde sig milliardærer, og blandt dem findes der en del svineavlere.

Familien Bundgaard fra Nordjylland er blevet milliardærer på svineavl. Far og søn – Anders og Michael Bundgaard – har haft enorm succes, ikke mindst grundet massive investeringer i svineproduktion i udlandet, som de påbegyndte i 90'erne.

Svineavler Erik Jantzen har også haft succes med landbrug i Østeuropa. Her ses han på en majsmark i Rumænien. Foto: Michael Bothager Vis mere Svineavler Erik Jantzen har også haft succes med landbrug i Østeuropa. Her ses han på en majsmark i Rumænien. Foto: Michael Bothager

Og det er her, nøglen til succes er for mange – udlandet.

I 2018 beregnede Berlingske Business deres formue til 1,7 milliarder kroner. Blandt andet ejer familien over 20 procent af selskabet Polen Invest, som igen ejer størstedelen af selskabet Goodvalley, der er en meget stor landbrugskoncern i Østeuropa. Koncernen råder over jordarealer i Polen, Ukraine og Rusland, der er større end de fem største danske godser tilsammen, skriver Søren Jakobsen i sin bog.

»Her har de jyske bønder virkelig været gode. Der ikke rigtig andre end Bregentved Gods på Sjælland, der har ekspanderet i udlandet. Det kunne mange af de gamle godsejere ellers have gjort. Men det er almindelige bønner, der har gjort det. De har været meget dygtigere til at udnytte det her,« siger han.

Sydøst for Skive holder en anden af Danmarks svinebaroner til – nemlig godsejer Niels Rauff Hansen, der har Sjørup Svinefarm. Sammen med sin søn råder han både over Søvang Gods og Randrup Gods.

Og ligesom familien Bundgaard ejer han en anpart på mindst fem procent af Polen Invest, der har massive investeringer i svinefarme i Østeuropa.

Noget, der bringer de to familier endnu tættere sammen, er, at Niels Rauff Hansen er gift med Anders Bundgaards datter, Merete.

På et tidspunkt har de to landmandsfamilier endda sammen ejet et privatfly for at kunne spare tid, når de rejste rundt mellem deres mange farme.

»Jeg har tjent mine penge selv, og mit princip er, at jeg aldrig investerer mere, end jeg kan tåle at tabe,« siger Niels Rauff Hansen i bogen 'Guldjyderne'.

Svineavlerne Anders Bundgaard og sønnen Michael Bundgaard fra Vendsyssel har scoret mange millioner på landbrug i Østeuropa. Foto: Henning Bagger Vis mere Svineavlerne Anders Bundgaard og sønnen Michael Bundgaard fra Vendsyssel har scoret mange millioner på landbrug i Østeuropa. Foto: Henning Bagger

Svineavleren Erik Jantzen fra Hobro er også en af de danske landmænd, der har scoret kassen på at investere i den østeuropæiske landbrugssektor. Han var oprindelig landmand og har siden investeret sine penge bredt, blandt andet i ejendomme.

I selskabet Dan-Slovakia Agrar driver han sammen med familierne Bundgaard og Rauff Hansen svinefarme og landbrug. Jantzens investeringer går tilsyneladende så godt, at han i 2017 havde mere end 300 millioner i egenkapital i sit anpartsselskab.

Mellem Horsens og Vejle holder en anden jysk svinebaron til, nemlig svineavleren Jens Jørgen Nielsen på landbruget Annasminde ved Løsning.

Han har ligesom flere af de andre svinebønder investeret i svinefarme i Østeuropa. Ifølge bogen 'Guldjyderne' ejer han mellem 10 og 15 procent af selskabet Polen Invest, der som tidligere nævnt har massive investeringer i østeuropæiske svinefarme.

Danske slagtesvin indbringer en formue til deres ejere – tilsyneladende især når de opdrættes i udlandet. Foto: Claus Fisker Vis mere Danske slagtesvin indbringer en formue til deres ejere – tilsyneladende især når de opdrættes i udlandet. Foto: Claus Fisker

En af de sidste store svinebaroner i Jylland holder til mellem Vejen og Kolding.

Modsat de andre har Martin Lund Madsen primært sine aktiviteter i Danmark. Han producerer over 170.000 slagtesvin om året, og ifølge Søren Jakobsen kan hans formue anslås til mindst 200 millioner kroner.

Selv om svinebønderne kan kalde sig stenrige, er det dog ikke altid noget, der kan ses på deres livsstil:

»Nogle af dem kører i gamle biler og bor på beskedne gårde. De lever stille og roligt, og man kan næsten ikke få dem i tale, for de vil ikke snakke om det. Der er ikke sådan en Kasi-Jesper i Jylland. Det ville være utænkeligt. Man snakker ikke så meget om det. Man gør det bare.«