Mens omkring hundrede millioner kroner hver dag fosser ud fra hans livsværk, tøjimperiet Bestseller, så hagler kritikken i lige så stor stil ned over Danmarks rigeste mand, mangemilliardæren Anders Holch Povlsen.

Først fordi han fyrede 750 ansatte i sin milliardkoncern. Og i denne uge, fordi han meddelte, at hans butikker ikke vil betale husleje, før han får del i statens hjælpepakker. Men hvorfor rammer krisen lige netop Anders Holch Povlsen så hårdt? Og hvorfor kan han ikke dække underskuddet fra sin milliardformue?

Ifølge brancheorganisationen Dansk Mode & Textil er modebranchen særligt hårdt ramt af coronakrisen.

»Den store udfordring for branchen lige nu er, at de står og mangler likviditet, fordi modebranchen arbejder langt frem i tiden. Det, man sidder og arbejder med nu, er jo kollektioner, som rammer butikkerne om seks eller 12 måneder. Så lige nu er der en masse virksomheder, som står med en masse varer på lager, som de simpelthen ikke kan få solgt, for alle butikker er jo lukket,« forklarer organisationens pressechef, Simon Hansen.

Anders Holch er virkelig dygtig. Men han er også kynisk, og det skal han være, for han har et ansvar Anders Drejer, professor i økonomi, Aalborg Universitet

Og det er også det, der har ramt Bestseller som en mavepuster.

For selv om Anders Holch Povlsen ifølge Berlingske sidste år var Danmarks rigeste enkeltperson med en formue anslået til 56 milliarder kroner, så er det ikke det samme som rede penge.

Ifølge Anders Drejer, der er professor i økonomi ved Aalborg Universitet, er der forskel på en anslået værdi af en virksomhed – og så at have pengene i banken.

»Der er jo ingen, der har de penge i hånden. De der formuer er en aktiekurs, som man kunne veksle, hvis man kunne sælge dem. Men det kan du jo ikke (lige nu, red). Det er jo derfor, at regeringen går ud og laver de her hjælpepakker. For de her penge – likviditeten – findes jo ikke virkeligheden,« forklarer han.

2750 af Bestsellers butikker er lukket som følge af coronakrisen, oplyser Anders Holch Povlsen til Børsen. Foto: Ernst van Norde Vis mere 2750 af Bestsellers butikker er lukket som følge af coronakrisen, oplyser Anders Holch Povlsen til Børsen. Foto: Ernst van Norde

Men det virker lidt desperat, når Danmarks rigeste mand går ud og siger, at han ikke længere har råd til at betale husleje? Er det virkelig så slemt?

»Jeg mener ikke, at det er desperat. Jeg mener faktisk, det er velovervejet. Der kommer jo en verden igen om tre måneder, hvor Bestseller også er penge værd, han har jo bare ikke brug for at gå fallit undervejs,« siger han og tilføjer:

»Man kan godt forestille sig, at der ikke er så meget likviditet, som man lige har regnet med i mange selskaber.«

Hvor meget Anders Holch Povlsen har stående i banken, ved nok kun han selv og hans bankrådgiver. Men det er velkendt, at rigmanden har investeret mange af sine milliarder vidt og bredt.

Vi har ikke andet valg end at planlægge for det værste Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen om coronakrisen

Ud over at være storaktionær i Nemlig.com har han også en stor aktiepost i onlinetøjportalen Asos, ligesom han også ejer en del af discountkæden Normal. Dertil kommer, at han igennem mange år har opkøbt enorme jordbesiddelser i Skotland.

Teknisk set kunne han sælge nogle af de aktiver, hvis han manglede penge. Ifølge Anders Drejer er det dog næppe realistisk lige nu.

»Der er jo ikke nogen, der gider at købe Skotland lige nu på grund af Brexit,« siger han.

På dagen, hvor han fyrede de 750 ansatte i Bestseller, satte Anders Holch Povlsen selv ord på situationen i et interview med Børsen.

Anders Holch Povlsen er mangemilliardær, og det skal han nok forblive med at være. Men hans formue kommer nok til at svinde massivt ind som følge af coronakrisen, vurderer Søren Jakobsen. Foto: PR Vis mere Anders Holch Povlsen er mangemilliardær, og det skal han nok forblive med at være. Men hans formue kommer nok til at svinde massivt ind som følge af coronakrisen, vurderer Søren Jakobsen. Foto: PR

Ifølge Holch Povlsen fosser 100 millioner kroner dagligt ud af hans koncern til faste udgifter til leverandører og huslejeforpligtelser – uden at der kommer nye indtægter ind grundet lukkede butikker.

»Så vi må se i øjnene, at det kommer til at tage længere tid, end de fleste gerne vil tro, før det hele kører igen. Vi har ikke andet valg end at planlægge for det værste,« sagde rigmanden.

Forfatter og tidligere journalist Søren Jakobsen, der har skrevet flere bøger om Anders Holch Povlsen og Bestseller, er ikke i tvivl om, at rigmanden bliver enormt hårdt ramt af krisen:

»Det er et stort problem for ham, at forårskollektionen hænger i lukkede butikker, for der er næppe mange kunder, der vil købe en forårskollektion, når det her er overstået,« siger han.

Han anslår, at Holch Povlsen måske kan ende med at miste halvdelen af sin anslåede formue på krisen.

»Han bliver svækket rigtig hårdt, og det er derfor, han er gået meget drastisk til værks og ikke kan betale husleje. Det kunne han jo ellers godt – skulle man tro – med den formue, han har,« siger han.

Selv om det virker barskt at fyre og stoppe betalinger, så vurderer han, at Anders Holch Povlsen nok ikke har haft så mange andre muligheder.

Det er Anders Drejer enig i:

Bestseller er ikke den eneste modevirksomhed, der er ramt af coronakrisen. Også hos DK Company har direktør Jens Poulsen måttet ty til fyringer. Foto: Simon Skipper Vis mere Bestseller er ikke den eneste modevirksomhed, der er ramt af coronakrisen. Også hos DK Company har direktør Jens Poulsen måttet ty til fyringer. Foto: Simon Skipper

»Anders Holch er virkelig dygtig. Men han er også kynisk, og det skal han være, for han har et ansvar. Det irriterer mig, at jeg er nødt til at sige det: Men der er jo en grund til, at du får at vide, at du skal tage din egen maske på i flyveren først,« siger han.

Men er det rimeligt over for udlejerne, at han nægter at betale husleje?

»Du sender jo problemet videre. Du sender det bagud og forud. Hvis man er kynisk, kunne man godt have en holdning til det, men omvendt så er det forretningsmæssigt den korrekte beslutning,« siger Anders Drejer.

Uanset hvor galt det går, så vil Danmarks rigeste mand dog næppe ende uden penge på kistebunden:

»Han kan godt tåle at miste halvdelen af sin formue. Så vil han stadig være en meget velhavende mand,« siger Søren Jakobsen.

B.T. ville gerne have stillet Anders Holch en del spørgsmål til hans ageren. Bestseller oplyser, man har for travlt til at svare på flere spørgsmål og henviser til de udtalelser, man allerede har givet.