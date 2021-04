Det er som 'at have 50 millioner forældre', fortæller barnestjernen Millie Bobby Brown, der ustandseligt skal høre for sin påklædning.

For en 10-årig skal jo ikke gå i høje hæle, mavebluser og makeup, men have lov at være barn, lyder formaningerne.

Problemet er bare, at Millie Bobby Brown ikke er 10.

Hun er 17 og snart en voksen kvinde.

»Jeg er ved at lære at blive en ung kvinde. Folk har set dig vokse op som en ung pige. Og de er nærmest blevet investeret i din opvækst og rejse. Men de er ikke klar til at acceptere, at du udvikler dig,« siger hun til MTV News.

Millie Bobby Brown fik sit store gennembrud som 12-årig, da hun spillede Eleven, en lille pige med overnaturlige evner, i Netflix-serien 'Stranger Things'.

Serien blev omgående en succes, og sammen med de andre børneskuespillere har hun trådt mangt en rød løber i de fem år, der er gået.

Og hver gang har hun efterfølgende kunnet læse, at hun var iført et upassende sæt tøj for sin alder.

Millie Bobby Brown som 14-årig i 2018. Foto: ANGELA WEISS Vis mere Millie Bobby Brown som 14-årig i 2018. Foto: ANGELA WEISS

Så sent som i januar sidste år fik den dengang 15-årige skuespiller kritik for at bære et hvidt kjole-jakkesæt til SAG Awards.

'Millie Bobby Brown gik fra at være en baby, der spiser vafler, til at ligne en med to børn og et lån i huset,' lød en kommentar – med henvisning til hendes 'Stranger Things'-karakters livret.

'Hvorfor ser Millie Bobby Brown faktisk ud, som om hun er i 30erne?' lød en anden.

Og det frustrerer den i dag 17-årige skuespiller.

Millie Bobby Brown, da hun fik sit gennembrud som 12-årig. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Millie Bobby Brown, da hun fik sit gennembrud som 12-årig. Foto: LUCY NICHOLSON

»Når jeg har en mavebluse på, siger folk: 'Hun er 10!'. Jeg er sådan: 'Nej, jeg er 17. Det er noget, piger går i'. Eller jeg kan have høje hæle på. Eller have et sæt tøj på til en prisuddeling, hvor de er sådan: 'Hun ligner en på 50'. Nej, det er fordi, du har fulgt mig, siden jeg var 10. Det er derfor, du har det sådan.«

Til MTV fortæller Millie Bobby Brown, at selvom kritikken er trættende, så gider hun ikke holde sig tilbage.

Hun ønsker at udvikle sig i sit eget tempo, og håber filmindustrien vil lade hende gøre det samme og ikke fastholde hende i børnerollerne.

Millie Bobby Brown er i øjeblikket aktuel i filmen 'Godzilla vs. Kong'.