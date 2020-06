Der er fart over feltet hos milliardær-ægteparret Lars og Yvonne Seier Christensen. Sammen har de et mindre slot i Schweiz, hun har en fransk vingård, og han har flere Michelin-restauranter og ejer en del af fodboldklubben FCK.

Nu er de ved at være klar til at genåbne den ikoniske københavnercafe Dan Turèll, som de købte i efteråret. B.T. har mødt Yvonne Seier Christensen til en snak om caféen, passioner og hendes liv med Saxo Bank-stifteren.

»Lars er og har været en mand, der kører på fuld tryk fremad. Nogle gange må jeg løbe for at følge med,« lyder det grinende fra Yvonne Seier Christensen, mens hun viser rundt på den næsten færdigrenoverede cafe Dan Turèll i København – et par gader fra Magasin.

»Prøv at se den gule farve. Det blev hurtigt klart, at vi skulle have den gule farve. Alle folk kan huske, at her var gult,« fortæller hun.

Hendes iPhone ringer med jævne mellemrum, sms’erne tikker ind, og indimellem spørger hun håndværkerne om noget. Det står hurtigt klart, at Yvonne Seier Christensens energiniveau nok matcher hendes mands.

Det er 26 år siden, at hun blev gift med stifteren af Saxo Bank. To år efter, at de mødtes i London, hvor de dengang boede. Sammen har de fem døtre.

»Vi kan begge lide at spise. Vi har begge et stort drive. Vi passer godt sammen. I dag er det lidt anderledes, for med alderen ændrer man sig, og vi har nogle forskellige interesser. Men vi deles også fortsat om de vigtige ting,« siger hun om ægteskabet.

55-årige Yvonne Seier Christensen har en passion for ‘superbiler’ og er tidligere deltager i racerløb, hun er nyslået ejer af en champagnegård i Frankrig og har netop taget en bachelorgrad i viticulture – viden om vin.

»Han har intelligensen med sig, og han er ekstremt klog og dedikeret og en flink fyr«, siger Yvonne Seier Christensen om sin mand, Lars Seier. Foto: Bax Lindhardt Vis mere »Han har intelligensen med sig, og han er ekstremt klog og dedikeret og en flink fyr«, siger Yvonne Seier Christensen om sin mand, Lars Seier. Foto: Bax Lindhardt

Og så elsker hun at indrette. Derfor er det hende, der har arbejdet med at genskabe den legendariske café - opkaldt efter den københavnske digter og forfatter Dan Turèll - som den var i sin storhedstids i 1970-80’erne.

Hun peger på de mange spejle på væggene:

»Dan Turèll fortalte, at når han stod her, så kunne han se de gule busser i spejlene, når de kørte forbi,« siger hun.

Egentlig var det Lars Seiers idé at købe caféen. Han ønskede at genskabe den stemning, som han huskede fra sin ungdom.

'Dan Turèll' er ikke en ny michelinrestaurant for Seier-parret. Det skal fortsat være en bar og café, hvor man kan mødes, før man både kan komme om dagen og mødes til en drink om aftenen, inden man tager videre i byen. Foto: Bax Lindhardt Vis mere 'Dan Turèll' er ikke en ny michelinrestaurant for Seier-parret. Det skal fortsat være en bar og café, hvor man kan mødes, før man både kan komme om dagen og mødes til en drink om aftenen, inden man tager videre i byen. Foto: Bax Lindhardt

»Lars kunne lave indretningsarbejde, hvis han havde lyst. Men jeg kan gøre det bedre,« griner Yvonne og tilføjer:

»Jeg elsker at lave sådan noget. Jeg kunne være indretningsarkitekt.«

Selv om Seier-parret også ejer Michelin-restauranterne Geranium og Alchemist, så er ambitionerne anderledes med Dan Turèll:

»Dan Turèll er simpel og minimalistisk. Ingen krystallysekroner. Når man kommer ind, skal man bare få fornemmelsen af, at man vil have et glas vin og noget likør,« forklarer Yvonne og tilføjer, at caféens klassiker chili con carne også vil være at finde på det nye menukort.

Også genskabelsen af den oprindelige jukebox var et vigtigt element. Lars Seier har udvalgt de fleste numre ud fra, hvad han i tidens løb har hørt i baren, men Yvonne Seier Christensen har også valgt et par enkelte numre - heriblandt Abbas ‘Dancing Queen’.

Når man ser på den nyindrettede café, får man fornemmelsen af, at der ikke er sparet på noget. Fra de ovale, hvide glaslamper i loftet til den skinnende bardisk.

Både Yvonne Seier Christensen og hendes mand har hang til god kvalitet og luksus. Opfindelsen af Saxo Bank, som Lars Seier stiftede sammen med to partnere, har gjort familien til milliardærer. Og nu er tiden kommet til at nyde livet og realisere deres projekter, forklarer Yvonne, der trods mange år i Danmark foretrækker at blive interviewet på modersmålet engelsk.

Yvonne Seier Christensen er født af nigerianske forældre i London og var oprindeligt uddannet inden for marketing. I Saxo Bank arbejdede hun i bankens marketingafdeling, men stoppede nogle år før, Lars Seier i 2018 solgte livsværket.

Biler er også en af Yvonne Seier Christensens passioner. Ser ses hun i en smart en af slagsen på slottet Schloss Schwarzenbach i Schweiz, hvor familien Seier Christensen bor. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Biler er også en af Yvonne Seier Christensens passioner. Ser ses hun i en smart en af slagsen på slottet Schloss Schwarzenbach i Schweiz, hvor familien Seier Christensen bor. Foto: Thomas Lekfeldt

»Jeg stoppede, fordi jeg ville skabe noget selv, som jeg havde lyst til. Jeg havde arbejdet i Saxo Bank, siden Lars kom hjem og fortalte, at han ville åbne en bank i begyndelsen af 90’erne,« siger hun og husker tilbage på dengang.

»Da han sagde det, tænkte jeg: 'Vildt, og hvordan pokker skal vi så gøre det',« ler hun. Og resten er som bekendt erhvervshistorie.

At redesigne Dan Turèll er en af de ting, som Yvonne Seier Christensen ‘har lyst til’. En anden ting er den vingård med hendes egen champagne, som hun simpelthen ikke kan lade være med at snakke om.

»Lars og jeg er vilde med vin,« forklarer hun. Det har B.T. ved selvsyn set, da vi i december besøgte Lars Seier i Schweiz.

Yvonne Sier Christensen forfølger sine passioner. Blandt andet har hun sit eget champagnemærke 'Les Cinq Filles'. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Yvonne Sier Christensen forfølger sine passioner. Blandt andet har hun sit eget champagnemærke 'Les Cinq Filles'. Foto: Thomas Lekfeldt

Men mens hendes mand primært køber kvalitetsrødvin, så har Yvonne Seier Christensen valgt at tage skridtet videre og lave sin egen champagne med navnet ‘Les cinq filles’ – de fem piger.

Det har ført til, at hun i efteråret købte sin egen vingård og desuden netop har taget en uddannelse i druedyrkning for at kunne lave champagnen helt fra bunden. Ligesom med parrets andre projekter er ambitionerne også her høje:

»Mit liv lige nu handler mest om at forfølge min passion. Men selvfølgelig vil jeg gerne lave den bedste champagne, jeg kan. Jeg har ikke kastet mig ud i dette for at lave et middelprodukt,« siger hun og tilføjer.

»At arbejde i Saxo Bank var arbejde - men det her er en del af mit liv. For mig handler det her ikke om ambitioner - det handler mere om min måde at leve livet på.«

Jukeboksen er et centralt element på 'Dan Turèll.' Yvonne og Lars Seier købte pladerne til boksen på en tur til London. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Jukeboksen er et centralt element på 'Dan Turèll.' Yvonne og Lars Seier købte pladerne til boksen på en tur til London. Foto: Bax Lindhardt

På samme måde har hun det med Dan Turèll. Men selv om caféen egentlig er ved at være klar til åbning, må gæsterne dog vente lidt. Coronavirussen har gjort, at Seier-parret har valgt at udskyde åbningen til august eller september, så caféen kan ‘komme godt fra start’.

Epidemien er dog også blevet tænkt ind i re-designet - blandt andet er der installeret et nyt ventilationssystem, der udskifter alt luft i lokalet hvert 20. minut.

Desuden overvejes det at indføre engangsmenukort for at mindske eventuel smittespredning.

»Det er altid sådan med Lars. Han går 100 procent ind i ting. Det siger han også altid til vores døtre: Hvis du påbegynder noget, så afslutter du også. Du stopper ikke,« lyder det fra Yvonne Seier Christensen, inden hendes telefonen gør opmærksom på, at det er tid til det næste møde.