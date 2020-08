Udad til havde hun det hele. Hun var milliardærarving og voksede op i det mest lukseriøse område af New York.

Men selv om hun kunne vælte sig i millioner, så var Paris Hiltons barndom langt fra pletfri. Faktisk oplevede hun nogle traumatiserende ting i sine teenageår, afslører hun i et nyt interview.

Interviewet med magasinet People kommer som optakt til premieren på Paris Hiltons nye dokumentar ‘This is Paris’, hvor den kendte hotelarving fortæller om sit liv.

Og det er altså også her, at hun vil fortælle om den traumatiserende oplevelse, som fandt sted på en kostskole i hendes unge teenageår.

Paris Hilton ses her med sin mor Kathy Hilton og med søsteren Nicki Hilton (th). Foto: TIZIANA FABI Vis mere Paris Hilton ses her med sin mor Kathy Hilton og med søsteren Nicki Hilton (th). Foto: TIZIANA FABI

For at forstå hændelsen, må man først forstå, hvorfor Paris Hiltorn havnede på kostskolen.

Paris Hilton var alt andet end en artig, ung kvinde, da hun voksede op.

Den blonde ‘it-girl’ havde ellers gode forudsætninger for at få det bedste af livet. Som milliardærarving voksede hun op i New Yorks lukseriøse kvarter ‘Upper East Side’.

Her levede hun et liv, som minder om det, man så i den så populære tv-serie ‘Gossip Girl’ om New Yorks allerrigeste.

Paris Hilton afslører grusomme detaljer om et kostskoleophhold i sin nye dokumentar. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Paris Hilton afslører grusomme detaljer om et kostskoleophhold i sin nye dokumentar. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Sammen med sine forældre Rick og Kathy Hilton og sin yngre søster Nicky samt de to yngre brødre Barron og Conrad boede familien Hilton på luksushotellet ‘Waldorf Astoria’.

Men luksuslivet i New York var ikke godt for Paris Hilton. Hun begyndte at gå til fester og på natklubber - angiveligt for at trodse sine forældre.

»Mine forældre var så strenge, at det fik mig til at gøre oprør. De straffede mig ved at tage min mobil og mine kreditkort, men det virkede ikke. Jeg gik fortsat ud,« fortæller hun til People.

Som en sidste udvej for at få deres datter på ret køl, sendte forældrene den dengang 17-årige Paris på flere forskellige kostskoler, der alle havde fokus på opdragelse og mental udvikling.

Paris Hiltons oldefar, Conrad Hilton, grundlagde Hilton-hotellerne. Vis mere Paris Hiltons oldefar, Conrad Hilton, grundlagde Hilton-hotellerne.

Den sidste i rækken af skoler var Provo Canyon School i staten Utah. Og det var her, at Paris Hilton oplevede de traumatiserende oplevelser, som hun betegner som overgreb.

Hilton var på skolen i 11 måneder. Men allerede ved ankomsten kunne hun mærke, at det ville blive ‘værre end noget andet’.

Og kort efter begyndte misbruget - som både var af verbal og fysisk karakter.

Ifølge Paris Hilton fokuserede skolen ikke så meget på det faglige, men tilsyneladende mere på opdragelsen, hvilket førte til, at der hele dagen var mennesker, der råbte voldsomt af hende.

Før Kim Kardashian blev berømt, var hun stylist for Paris Hilton. Her ses hun til højre for Paris Hilton ved en oktoberfest i tyske Munchen i 2006. Foto: ALEXANDRA BEIER Vis mere Før Kim Kardashian blev berømt, var hun stylist for Paris Hilton. Her ses hun til højre for Paris Hilton ved en oktoberfest i tyske Munchen i 2006. Foto: ALEXANDRA BEIER

»Personalet ville sige frygtelige ting. De ville konstant få mig til at have det dårligt med mig selv og mobbe mig. Jeg tror, det var deres mål at knække os,« fortæller hotelarvingen, der angivelgt også oplevede vold.

»Og de var fysisk voldelige, de slog og tog kvælertag på os,« siger hun og fortæller, at målet tilsyneladende var at skræmme de unge, så de ikke turde andet end at høre efter.

Ifølge Paris Hilton fik de hårde metoder hende til at græde og opleve panikanfald.

Paris Hilton kom dog igennem de 11 hårde måneder.

Paris Hilton skabte flere trends - blandt andet den med, at det blev smart at have små hunde med overalt. Foto: STR Vis mere Paris Hilton skabte flere trends - blandt andet den med, at det blev smart at have små hunde med overalt. Foto: STR

Og siden blev hun verdenskendt, da hun først sammen med sin veninde Nicole Richie lavede tv-serien ‘The Simple Life’, hvor de to rige veninder besøgte ‘fattige’ mennesker og forsøgte at leve på en mere ‘simpel’ måde.

Dernæst blev hun kendt som et modeikon i en årrække, hvor hun blandt andet skabte en trend med, at det var smart at have små hunde.

Paris Hilton har ikke tidligere fortalt offentligt om oplevelserne på kostskolen. Men den nu 39-årige Hilton slutter dog interviewt med at sige, at hun i dag er stolt af den stærke kvinde, som hun føler, hun er blevet til.

Dokumentaren ‘This is Paris’ har premiere den 14. September på Hiltons YouTube kanal.