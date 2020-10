Den 31-årige tv-vært Mille Gori mistede et af sit livs helt store idoler, hendes bedstemor Sus, til kræft, da Gori bare var 15 år gammel.

Hun led af sygdommen i omkring et år, før hun gik bort. Alligevel husker Mille Gori hende ikke som syg:

»Der er store huller i min hukommelse fra den periode. Altså, jeg ved jo, at hun gik med paryk i den sidste tid, men det kan jeg ikke rigtig huske,« lyder det fra den kendte tv-vært.

Mille Gori, der også er kendt som tv-figuren 'Motor Mille', havde et helt særligt forhold til sine bedsteforældre. Hun brugte rigtig meget tid med sin bedstemor, som hun især husker for sit livsmod.

Mille Gori er frontperson for kampagnen med t-shirt Mille Gori.

»Hun var både meget intelligent og talende, og så var hun sjov. På mange måder var hun alt det, man ønsker, en bedstemor og et menneske skal være.«

Bedstemoren var uddannet smørrebrødsjomfru, og så arbejdede hun en årrække sammen med Mille Goris bedstefar på Spøttrup Borg, Danmarks bedst bevarede middelalderborg. En kvinde med gang i.

Og selv om Mille Gori ikke husker meget fra sygdommen, så husker hun, hvordan det var at miste hende.

»Jeg havde prøvet at miste en oldemor og en onkel, men det her var første gang, jeg mistede en, jeg elskede på den måde.«

Selv om bedstemoren var syg ad flere omgange, og sygdomsforløbet varede over et år, så føltes det som meget kortere tid for Mille Gori. Inderst inde kan hun dog godt mærke, at hendes hukommelse spiller hende et puds. At virkeligheden var en anden.

Hun tror, det er, fordi hun ikke ønsker at huske sin bedstemor sådan. For bedstemor Sus var så meget for hende og har givet hende mange ting med videre i livet.

»Noget, min bedstemor brugte meget tid på at lære mig, var at være noget for andre,« siger Mille Gori og uddyber:

»Hun lærte mig, at hvis du har noget, så del det, og hvis du kan gøre en forskel, så gør det.«

Bedstemoren gav desuden tv-værten det med videre, at det ikke nytter noget bare at tænke en masse pæne ting om andre.

»Jeg gør nok en sag ud af at få sagt, hvis jeg synes, nogle ser pæne ud eller gør en god indsats. Jeg kan godt finde på at stoppe en på cykel og fortælle dem, at de har pæne sko.«

I tråd med bedstemorens råd om at give noget videre til andre er Mille Gori nu frontperson for en kampgane, hvor hun skal promovere en Knæk Cancer-T-shirt, som sælges af Boozt.com.

Ligeledes er Motor Mille ude og 'være noget for nogen', når hun med mellemrum tager ud på hospitalerne og besøger kræftramte børn.

Møderne med de kræftramte børn har gjort, at den 31-årige vært har kastet sig over at rejse penge til at bekæmpe kræftsygdom.