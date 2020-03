Mille Gori elsker børn og går gerne langt for at give dem den bedste oplevelse. Hvad end det er på tv, i cirkus, eller når hun møder dem i Netto.

»At være rollemodel er noget, man skal værne om. Og den dag, jeg ikke længere har lyst til at give dem det bedste af mig, skal jeg virkelig stoppe med at være Motor Mille,« siger 30-årige Mille Gori, som i syv år har været berømt i børnehøjde for netop den rolle.

»Hun er altid med mig, når jeg går ud ad døren. Og derfor er det vigtigt at være bevidst om at gøre mit bedste hver eneste gang, jeg møder børn.«

»Jeg bilder mig ind, at det er grunden til, at de stadig kan lide mig. Fordi de kan mærke, at jeg gør mig umage, og de altid møder mig i øjenhøjde,« siger Mille Gori om at være børnenes superheltinde Motor Mille.

Mille Gori og kæresten Thomas Buttenschøn på den røde løber på Nørrebro Teater Foto: Lars E. Andreasen Vis mere Mille Gori og kæresten Thomas Buttenschøn på den røde løber på Nørrebro Teater Foto: Lars E. Andreasen

Endnu har hun ikke børn selv. Men hun har, siden hun for et par år siden blev kæreste med popstjernen Thomas Buttenschøn, fået en anden gave.

Bonusbørn.

Første gang hun mødte Thomas Buttenschøns to sønner på henholdsvis otte og fem år, var det dog »ret skørt«, som hun siger.

For ligesom de fleste andre børn i landet kendte de hende fra fjernsynet. Som Motor Mille.

Mille Gori som Motor Mille i DRs populære børneserie. Foto: Tue Bengtsson/DR Vis mere Mille Gori som Motor Mille i DRs populære børneserie. Foto: Tue Bengtsson/DR

»De kom ikke ind ad døren og tænkte: ‘Hvem er fars nye kæreste?’. ‘Hej Mille,’ var det første de sagde,« smiler hun.

»Derfor tror jeg også, at det gik ret stærkt med at få et godt forhold til dem, for de vidste jo allerede, hvem jeg var, og tog imod mig med ret åbne arme. Det var så nemt og ligetil.«

Men ikke alene har de to bonussønner taget Mille Gori til sig. De er også beskyttende overfor hende, når deres bonusmor bliver genkendt på gaden.

»Hvis vi er ude, og folk kommer hen og siger: ‘Hej Motor Mille’, kan den mindste godt finde på at sige: ‘Hun hedder altså bare Mille’.«

Det er faktisk ikke altid nemt Mille Gori om altid at være to mennesker, når hun går ud af døren

»Det er jo en kærlighedserklæring til mig om, at de ikke ser Motor Mille. Det er ikke hende, de kender. Jeg er Mille, og det er heldigvis også hende, de har taget til sig.«

»Jeg tror ikke, man kunne ønske sig en nemmere og rarere proces, når man skal have bonusbørn, end den, jeg fik lov til at få. De er så dejlige og søde, og jeg elsker dem virkelig højt,« siger Mille Gori.

Motor Mille elsker hun også højt. Så højt, at pigen fra Ramasjang-øen for Mille Goris skyld gerne måtte få lov til at blive 70 år. Men at den elskede karakter også har en udløbsdato, er hun godt klar over.

»Hun skal passes på. Men det skal Mille Gori også. Vi er forskellige steder i vores liv, og det skal folk lære, ligesom jeg også selv skal lære, at jeg er to mennesker, når jeg går ud ad døren. Det er faktisk ikke altid nemt.«