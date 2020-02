Der er fuld knald på hende. Indvendig og udvendig. Hun er - indrømmer hun gerne og uden den mindste snert af undskyldning i stemmen - noget af en mundfuld.

»Men Thomas har helt sikkert forstået at rumme den pakke, han har fået,« siger Mille Gori med et smil om sin kæreste, musikeren Thomas Buttenschøn. Ham og dén pakke vender vi tilbage til.

De fleste kender hende måske bedst, når hun iført kedeldragt og fletninger, smurt ind i motorolie som en anden superhelt, drøner ud på vilde eventyr.

Det er dét, der er hendes brand. Motor Mille fra Ramasjang-øen.

Sådan kender de fleste hende. Som Motor Mille. Foto: Tue Bengtsson/DR Vis mere Sådan kender de fleste hende. Som Motor Mille. Foto: Tue Bengtsson/DR

Nu sidder hun med lak på neglene, rødt på læberne og tryk på hele farveskalaen i Østre Gasværk og er ved at gøre klar til at vise en anden side af Mille Gori i ‘Vild med dans - The Musical’. Som karakteren Kira.

»De sidste tre år har jeg brugt på at prøve at lære folk, hvem hun er. For hun kan faktisk også rigtig mange seje ting,« siger den 30-årige tv-stjerne.

At hun blev Motor Mille er ikke svært at forstå, når hun levende fortæller om en barndom og opvækst i den midtjyske landsby Spøttrup, der kunne være skåret ud af et Astrid Lindgren-eventyr.

Her voksede hun op indhyllet i kærlighed, kendte alle og kunne selv gå til børnehaven. Her var småt men højt til loftet og uendelig plads til fantasi.

Cirkusprinsessen Mille med sine fire år yngre tvillingesøskende. Foto: Privat Vis mere Cirkusprinsessen Mille med sine fire år yngre tvillingesøskende. Foto: Privat

»Selvom det er derude, hvor kragerne vender, føltes det for mig som hele verden. Alt var muligt,« siger Mille Gori.

Det var dér, hvor hendes drømme blev født. Store drømme.

10 år gammel lavede Mille Gori en plan. En liste på 30 ting, hun ville nå, inden hun blev 30. Mål for, hvad hun ville med sit liv.

Målbevidst og stædigt gik hun efter hver og én.

»Jeg nåede dem alle sammen,« siger hun ikke uden stolthed i stemmen.

Det sidste mål - at bestige Kilimanjaro - gennemførte hun nytårsaften mellem 2018 og 2019. ‘Nu har jeg gjort alt dét, jeg drømte om. Nu er jeg klar til at fylde 30,’ sagde hun til sig selv på vejen ned. Og fejrede med god samvittighed den runde dag sidste sommer.

Dér havde hun allerede været Motor Mille i seks år. Havde krydset af at blive skuespiller og danser, kunne synge, skrive børnebøger og lave sin egen cirkusforestilling. Alt dét, hun drømte om og elsker af hele sit hjerte.

Men at være så dedikeret, så stædig som Mille Gori, har også kostet. For hver gang, hun har valgt noget til, har hun valgt noget andet fra.

Jeg har valgt det her liv. Og dét liv gør mig glad Mille Gori om ofte at måtte vælge familie og venner fra

Det har kostet gamle venskaber og afsavn fra familien i Jylland, der ofte har måttet undvære hende til store begivenheder.

»Bagefter er jeg tit ked af at have valgt det fra og ved godt, at det er superegoistisk. Men jeg har valgt det her liv. Og dét liv gør mig glad,« siger Mille Gori.

Hvad der også gør hende glad, er Thomas Buttenschøn, som hun blev kæreste med i slutningen af 2017 efter et langt tilløb.

For ud over at være sådan én, der nok skulle klare alt selv, var dårlig til at bede om hjælp, men ville give sin højre arm for at hjælpe andre, var Mille Gori også god til at passe på sig selv, og hun kalder sig selv ‘lidt af en enspænder’.

Selv om hun gerne spreder glæde med pangfarver, er Mille Gori også lidt af en enspænder, der er god til at passe på sig selv. Foto: Nikolai Linares Vis mere Selv om hun gerne spreder glæde med pangfarver, er Mille Gori også lidt af en enspænder, der er god til at passe på sig selv. Foto: Nikolai Linares

»Det kan man godt blive, når man har lidt sår på sjælen efter kærlighed,« siger hun.

Sådanne sår havde hun, da hun i sommeren arbejdede sammen med den populære sanger under Cirkus Summarums røde teltdug. Som altid gjorde arbejdet hende glad og lykkelig.

Men indeni var der kaos, og det var der også i Thomas Buttenschøn. Og som kolleger knyttede de et bånd omkring deres hjertesorg og frustrationer, men gik hver til sit, da sommeren var forbi.

Først mange måneder senere, da der ‘var ryddet op i egen biks’, som hun siger, gik det op for Mille Gori, at hun savnede hans selskab.

Mille Gori og kæresten Thomas Buttenschøn på den røde løber på Nørrebro Teater Foto: Lars E. Andreasen Vis mere Mille Gori og kæresten Thomas Buttenschøn på den røde løber på Nørrebro Teater Foto: Lars E. Andreasen

»Lynet slog ikke pludselig ned. Langsomt fandt jeg ud af, at han havde fået en større plads i mit hjerte, end hvad jeg lige havde tiltænkt. Og så var det ligesom det,« smiler hun, lykkelig over, at deres forhold startede som venskab.

»Havde jeg tænkt, at han skulle være min kommende mand, havde jeg nok sparet ham for at se de absolut grimmeste og dårligste sider af mig. Nu fik han hele pakken og valgte den alligevel. Han rummer mig som den, jeg er.«

Ligesom da hun var 10 år gammel, laver Mille Gori stadig lister, opstiller nye mål. Hovedet er konstant ved at eksplodere, sprængfyldt som det er med nye projekter.

Den side af hende rummer Thomas Buttenschøn også. Men han gør hende også til et bedre og mere tålmodigt menneske. Giver hende en ro, hun før har været dårlig til at lukke ind i dét liv, hvor ikke et minut må gå til spilde, hvis hun skal nå nye drømme.

3 drømme i 1 kalder Mille Gori sin rolle i 'Vild med dans - the musical'. Foto: Miklos Szabo Vis mere 3 drømme i 1 kalder Mille Gori sin rolle i 'Vild med dans - the musical'. Foto: Miklos Szabo

»Jeg tror, at vi er et ret godt match,« smiler hun.

Selvom Mille Gori langt fra er klar til at slippe brandet Motor Mille, betyder det mere og mere for hende også at kunne begynde at arbejde under eget navn.

Også selvom hun spiller en rolle, når hun om lidt går på scenen i ‘Vild med dans - The Musical’.

»Det er en pigedrøm, der går i opfyldelse. At få lov til at stå på det her teater, få lov til at have fine kjoler på og til at agere som skuespiller. Tre drømme i én.« Og så smiler hun.

‘Vild med dans - The Musical’ har premiere på Østre Gasværk 22. februar