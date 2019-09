Mille Funk er for nylig gået i gang med sin femte sæson af 'Vild med dans', og selvom hun har nydt hvert et sekund af det, så er der også øjeblikke, som har været mindre sjove.

For når man danser meget tæt med en mand fredag efter fredag i bedste sendetid, så er der nogle mennesker, der opfatter den kærlige og tætte kemi på en måde, som er langt fra sandheden.

»Dans er jo i virkeligheden et skuespil. Så snart musikken begynder, så er jeg ikke Mille længere,« siger hun og fortsætter:

»Det er da okay, at folk tænker, at vi kommer meget tæt på hinanden, men vi tænker slet ikke over det på den måde.«

Skuespiller Mathias Käki Jørgensen(25) og Mille Funk(26). Foto: Ólafur Steinar Gestsson Vis mere Skuespiller Mathias Käki Jørgensen(25) og Mille Funk(26). Foto: Ólafur Steinar Gestsson

Og lige præcis Mille Funk har haft de rygter helt tæt på livet. Hun danner nemlig i dag par med skuespilleren Mathias Käki Jørgensen, som hun dansede med i 2016.

Det fortæller hun om i tirsdagens afsnit af 'Til middag hos,' hvor fire kendte danskere inviterer hinanden på middag hen over fire dage.

»Jeg havde jo faktisk en kæreste, dengang Mathias og jeg skulle danse sammen, så det var slet ikke noget, jeg så før et godt stykke tid efter,« siger hun i programmet.

Da B.T. taler med hende, forklarer hun, at det tog lang tid for hende og Mathias Käki Jørgensen at finde ud af, om de passede sammen, når de kom ud i den virkelige verden.

I denne uge i 'Til middag hos' kan du møde skuespiller Jan ’Pyrus’ Linnebjerg, danser Mille Funk, kageglade Ditte Julie Jensen og realitystjernen Amalie Szigethy. Foto: Nordic Entertainment Group/Bjørn Jakobsen Vis mere I denne uge i 'Til middag hos' kan du møde skuespiller Jan ’Pyrus’ Linnebjerg, danser Mille Funk, kageglade Ditte Julie Jensen og realitystjernen Amalie Szigethy. Foto: Nordic Entertainment Group/Bjørn Jakobsen

»Det er to helt forskellige ting. I danselokalet har man et mål og noget, man skal nå. Min rolle er at være underviser, hvor det i det virkelige liv er noget helt andet,« siger hun.

Samtidig var hun meget nervøs for, om folk ville tro, at hun havde været sin ekskæreste utro.

»Det ligger så fjernt fra mig, så jeg havde rigtig svært ved, at folk ville tro noget om mig, der var forkert,« siger hun.

'Til middag hos' kan ses mandag til torsdag aften klokken 19 på TV3 og via streamingtjenesten Viaplay.