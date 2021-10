Positiv. Struktureret. Familiemenneske. Tryghedsnarkoman. Ambitiøs. Sådan lyder de ord, hun uden tøven bruger, når hun skal beskrive sig selv. Men i den buket af ord ligger også kimen til dét, der er hendes helt store dilemma.

»Der er jo lige det med timingen,« siger Mille Funk med antydning af en bekymringsrynke i panden.

På syvende år har den 30-årige danser været inde i vores fjernsyn hver fredag, når 'Vild med dans' ruller over skærmen. Og netop dét er en del af hendes dilemma. For hun elsker det. Men drømmer også. Om familie og børn. Det vender vi tilbage til.

Mille Funk var selv kun et barn, da hun i en alder af tre begyndte at gå til dans. For det gjorde man i familien Funk.

»Enten dans eller håndbold eller begge dele,« fortæller hun og husker, at hun kort prøvede håndbold af. Men det stoppede hurtigt. Hun var lidt mere interesseret i sit udseende end bolden.

Til gengæld elskede hun dansen allerede dengang og hoppede let på tå med på ideen, da hendes mor år senere foreslog hende at tage til optagelsesprøve på Det Kgl. Teater.

»Det var faktisk mest, fordi hun altid havde drømt om at se teatret indefra,« smiler Mille Funk, som til sin egen store overraskelse endte med at blive optaget på den berømte balletskole.

Ti år gammel blev hun revet op ved rødderne fra sit gamle miljø for at blive en del af en verden med benhård træning fra morgen til aften.

»Jeg elskede den eventyrlige verden, elskede disciplinen og strukturen. At skulle blive bedre og yde sit allerbedste hver dag,« beskriver hun.

Men selvom Mille Funk ikke gik rundt med en drøm at blive ballerina, gav det hende et knæk, da eventyret sluttede efter fem år.

»Jeg gik ikke fuldstændig ned med flaget, men jeg var ked af det. Også fordi det betød, at jeg skulle skifte skole fra niende klasse, og fordi tanken om at skulle starte forfra med nye venner for bare et år var hård,« fortæller Mille Funk, som i sin sparsomme fritid havde taget dansen op igen.

Tro mod sin positive tilgang til livet så hun chancen for igen at blive god inden for den verden. Og det blev hun. Så god, at hun i 2015 blev en del af holdet af professionelle dansere i det populære underholdningsprogram. Og har været det siden.

»Det kræver virkelig meget planlægning,« siger hun med himmelvendte øjne og sipper helt roligt af sin Cola Zero. Selvom de fleste ville få nervøse tics af hendes program.

Mille Funk har nemlig fuldtidsarbejde som brand- og kampagnemanager i Aller Media ved siden af dansen. Så i de måneder, hvor 'Vild med dans' kører, er der tryk på.

»Det er nogle intense måneder. Der er ikke plads til meget andet end arbejde og 'Vild med dans'. Jeg ville elske også at ses med venner og familie, men de ved godt, at i den her periode er der ikke tid.«

Én af dem, der mærker til det, er Mille Funks kæreste, Mathias Käki, som heldigvis har masser af forståelse. De to dannede nemlig par på gulvet tilbage i 2016 og havde – som mange ikke var sene til at kommentere – en helt særlig kemi.

Så da de året efter blev kærester, antydede mange, at der nok var foregået mere end dans i øvelokalet.

Selvom hun smiler, når hun fortæller om det, trænger den gamle vrede og frustration igennem i hendes tonefald.

»For det var virkelig hårdt dengang, og det påvirkede mig meget, at folk troede noget forkert om mig,« siger Mille Funk, som på det tidspunkt havde en kæreste, som hun havde været sammen med, siden hun var 16.

»Jeg kunne ikke finde på at lave noget med en anden. Jeg afslutter noget, før jeg overhovedet kunne finde på at starte noget nyt,« understreger hun.

Vi er som nat og dag på rigtig mange områder Mille Funk om kæresten Mathias Käki

Begge dele skete i 2017. Ungdomskæresterne var mere blevet venner og gik hver til sit. Men det fik ikke Mille Funk til at kaste sig direkte i sin tidligere dansepartners arme.

»Vi er meget, meget forskellige. Én ting er at lave 'Vild med dans', hvor man har et fælles mål og lever i en boble.«

»Men uden for boblen er der i den virkelige verden ting, der skal gå op, hvis man skal kunne holde ud at være sammen. Så vi skulle finde ud af, om vi var for forskellige, eller om vi kunne bruge forskellighederne til noget godt. Heldigvis endte vi med det sidste,« smiler hun og fortsætter:

»Men det tog lidt tid, for vi er som nat og dag på rigtig mange områder. Jeg er A-menneske. Han er B. Jeg kan lide struktur, orden og planlægning. Mathias tager det, som det kommer.«

»Jeg uddannede mig til retoriker, fordi jeg er til det trygge liv. Mathias har valgt skuespiller og iværksættervejen, som er mere usikker og lystbetonet.«

Hun ryster på hovedet. Griner af de små sammenstød, det kan give i hverdagen. Og hvordan de begge har rykket sig et nøk i den anden retning.

»På den måde tror jeg, at vi har været gode for hinanden. Men det vigtigste er trods alt, at man har samme værdier. Og det føler jeg, at vi har. Vi vil det samme, vil begge gerne stifte familie på et tidspunkt. Hvis vi ikke var enige der, tror jeg, at det havde været svært.«

Dermed er vi tilbage ved Mille Funk og hendes dilemma, som ikke er blevet mindre nu, hvor hun har rundet de 30.

»Jeg tænker mere og mere over det,« siger hun om at stifte egen familie med Mathias.

»Nu har jeg fundet en kæreste, der er lidt yngre, så han skal jo også være med på det hele. Men det skræmmer mig egentlig en lille smule, at man ikke rigtig ved, om det overhovedet går nemt, og om jeg så allerede er sent på den?«

»Jeg kan mærke, at historier om par, der kæmper med at få børn, har påvirket mig til, at vi ikke skal gå for sent i gang. For tænk nu, hvis det ikke er nemt.«

»Det er virkelig et stort issue for mig på et tidspunkt at skabe min egen familie. Jeg føler, at det er meningen med det hele for mig at skulle give noget videre. Tanken om at se én selv og den, man elsker allermest, i et barn, er det mest fantastiske. Det skal bare lykkes. Men der er lige det med timingen,« siger hun og får en bekymringsrynke i panden.

Den tanke ville jeg jo heller ikke være glad for Mille Funk om at skulle undvære 'Vild med dans'

For Mille Funk elsker at danse. Elsker – trods planlægningshelvedet – at lave 'Vild med dans'. Ikke nødvendigvis for at vinde, men for rejsens skyld. At få en anden til at blomstre på gulvet.

»Så hvis man blev gravid og fik barn, kunne man ikke lave 'Vild med dans', og den tanke ville jeg jo heller ikke være glad for. Man ved jo ikke, hvor længe programmet er der, så man skal sætte pris på hvert år, man får.«

Hvordan det ambitiøse familiemenneske vil knække den nød, må tiden vise.