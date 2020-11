Det var en både rørt og stolt Mille Dinesen, der torsdag aften stod på scenen i Nordisk Films studie 3 for at tage imod årets Ove Sprogøe Prisen.

»Når ens arbejde bliver lagt mærke til og honoreret på så fin en måde, bliver jeg selvfølgelig rørt. Det betyder meget for mig, for jeg har lagt mange kræfter, energi, hjerte, blod, sved og tårer i det. På den gode måde,« siger den populære skuespillerinde med smil i stemmen.

Prisen blev nemlig hovedsageligt givet for dén rolle, som danskerne elsker hende for. Rita. Hende fra successerien af samme navn, som over hele fem sæsoner har været en seermagnet.

»Det er en fornem pris, fordi den handler om at være folkekær. Det tager jeg som et stort kompliment at have potentiale til,« siger Mille Dinesen videre.

Men at den også falder et tørt og tiltrængt sted, lægger hun ikke skjul på.

»Det er da bare optur. For det her coronaår har været rimelig hardcore,« siger 46-årige Mille Dinesen, som ikke kun har skullet holde humøret højt under pandemiens mange begrænsninger og afsavn, men også har skullet tackle et brud fra sin mangeårige on-off kæreste Thomas Busch, som hun har sønnen Eddie med.

»Men jeg har det godt, og det går sgu egentlig meget godt. Der er jo en far, vi er bare ikke sammen. Så jeg klarer det,« lyder det fra Mille Dinesen, som i en årrække kæmpede for at blive gravid og derfor var lykkelig, da hun i en alder af 44 endelig fik det svar på graviditetstesten, som hun drømte om.

»Han er vidunderlig. Et drømmebarn. Og det skal jeg da lige love for, at jeg sætter pris på hele tiden. Han er en kæmpe del af mit liv nu. Det er ret fantastisk,« siger hun med ømhed og glæde i stemmen og fortsætter:

»Og så er han jo bare skidesød og sjov. Nu er han to år og tre måneder og begyndt at snakke som et vandfald. Det er bare pissesjovt.«

Mindre sjovt har coronaen selvfølgelig været. Men Mille Dinesen priser sig lykkelig for, at hun i det mindste arbejdsmæssigt ikke har været synderligt mærket af den.

»Men man er ved at være lidt træt af det her liv. Jeg savner at være sammen med nogle mennesker, kramme, gå ud at hygge og feste,« indrømmer hun.

Hvis der har været tomt på den konto, har der til gengæld været fyldt fuldstændig op på en anden. Mailkontoen.

Mille Dinesen, som skolelæreren Rita i serien af samme navn. Foto: Martin Juul/TV 2

»Jeg ville ønske, at jeg kunne svare alle. Men så kunne jeg ikke lave andet,« griner Mille Dinesen, hvis indbakke flyder over med mails fra begejstrede 'Rita'-fans. Fra hele verden.

»Jeg mærker det dagligt. Men det kommer lidt i bølger. Nu kan jeg se, at den er oppe i Israel. Så er det Brasilien, der lige har taget hul på sæson fem. Det vælter ind med beskeder.«

Den overvældende respons fra den store verden skyldes, at TV 2 – der står bag serien – for nogle år siden indgik samarbejde med streamingtjenesten Netflix.

Derfor foldes historien om den noget alternative lærerinde Rita ud i hele verden.

»Folk er simpelthen så søde. De elsker den serie, og de elsker Rita-karakteren. Det er faktisk meget overvældende og ret skægt,« siger Mille Dinesen om de mange reaktioner, hun får fra fans i alle afkroge af verden.

Jeg løber ikke rundt efter det, fordi jeg har en lille søn Mille Dinesen om roller i udlandet

Den store interesse for serien uden for landets grænser kaster da også jævnligt tilbud om roller i udlandet af sig. Men foreløbig har intet formået at lokke Mille Dinesen væk hjemmefra.

»Jeg har en agent i Los Angeles, men på grund af coronaen har der ikke været særlig meget hul igennem i år. Men jeg har heller ikke prioriteret det særlig højt, fordi jeg enten har været gravid eller lige var blevet mor og derfor ikke har haft lyst til at rode rundt i det store udland.«

»Så selv om det kunne være skidesjovt, og jeg gerne vil, hvis den rigtige rolle dukker op, så løber jeg ikke rundt efter det, for jeg har en lille søn og har ikke lyst til at være væk fra ham. Det er noget, der kommer i anden række,« siger Mille Dinesen. Hvis søn altså kommer i første række.

Det er da også ham, hun regner med at skulle fejre den fine Ove Sprogøe Prisen med. Ud over æren og en statuette følger der nemlig en check på 50.000 kroner med prisen.

»Og den skal i hvert fald ikke sættes ind på en opsparingskonto,« smiler Mille Dinesen.

»Jeg tænker, at den skal bruges på et eller andet skønt og dejligt, hvor jeg kan fejre det sammen med Eddie.«