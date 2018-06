Siden det i februar blev afsløret, at Mille Dinesen er gravid, har der været mange spekulationer om, hvem faren er.

Men i et nyt Instagram-billede, som den 44-årige skuespillerinde har lagt op tirsdag eftermiddag, maner hun al tvivl til jorden.

I snart 12 år har vi kæmpet for at blive gravide. Det har tit været anledningen til at vi flere gange har måtte kaste håndklædet i ringen. Men kærligheden slap aldrig op imellem os. Nu er jeg gravid sammen med den mand jeg elsker - og vi har ikke været lykkeligere. Drømme går nogen gange i opfyldelseLove you min skat #tropådet #loveofmylife #happiestweightgaininmylife #preggo #itsaboy Et opslag delt af Mille Dinesen (@milledin) den 12. Jun, 2018 kl. 2.28 PDT

‘I snart 12 år har vi kæmpet for at blive gravide. Det har tit været anledningen til, at vi flere gange har måtte kaste håndklædet i ringen. Men kærligheden slap aldrig op imellem os. Nu er jeg gravid sammen med den mand jeg elsker - og vi har ikke været lykkeligere. Drømme går nogen gange i opfyldelse,’ skriver Mille Dinesen til billedet.

Dermed afslører hun, at faren til hendes barn er hendes kæreste gennem mange år, Thomas Busch. Parret gik ellers fra hinanden i februar 2017, men afslører nu at have fundet hinanden og kærligheden igen.

Getting closer…#happiestweightgaininmylife #itsaboy #preggo Et opslag delt af Mille Dinesen (@milledin) den 31. Maj, 2018 kl. 7.13 PDT



Mille Dinesen fortalte i februar, at hun ventede sig et barn til august i år, da hun var gæst i Natholdet.

So this was funTUSIND TAK for alle jeres meget søde og kærlige beskederDet alt for galt og gør mig meget gladThank you so much for your kind og loving messages Makes me so happy#announcingpregnancy #preggo #natholdet #happiestweightgaininmylife Et opslag delt af Mille Dinesen (@milledin) den 20. Feb, 2018 kl. 4.09 PST

På en Instagram Story i april afslørede hun, at det er en dreng, der ligger og bager inde i maven på hende.

Happy Mothers Day foto @lis_kasper #happymothersday Et opslag delt af Mille Dinesen (@milledin) den 13. Maj, 2018 kl. 1.24 PDT

BT har forsøgt at få en kommentar fra Mille Dinesen, som dog ikke 'har yderligere kommentarer.'