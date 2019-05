Den 43-årige skuespiller Milla Jovovich har delt en meget personlig historie på Instagram.

'Jeg får stadig mareridt om det. Jeg var alene og hjælpeløs,' lyder det blandt andet i et opslag fra actionstjernen på Instagram.

Milla Jovovich blander sig sjældent i den offentlige debat, men hun ser sig nødsaget til at gøre det nu.

Det skyldes, at delstaten Georgia i USA for nyligt blev den fjerde stat i år, der har valgt at gøre det ulovligt at få en abort, så snart man kan aflæse barnets hjerterytme.

Det kan man som regel allerede i sjette uge, hvor flere kvinder slet ikke ved, at de er gravide. Derfor mener flere, at det praktisk talt er et forbud mod abort. Det skriver blandt andet Yahoo News.

Resident Evil-stjernen mener, at det er vigtigt, at kvinder har retten til at bestemme over deres egne kroppe.

Filmstjernen afslører, at hun fik foretaget en akut abort for to år siden.

Hun var kun fire og en halv måned henne, og filmede i Østeuropa, da hun pludseligt var nødt til at lægge sig under kniven.

Vis dette opslag på Instagram I don’t like to get political and I try to only do it if a really have to and this is one of those times. If someone doesn’t want to continue reading, you have been warned. Our rights as women to obtain safe abortions by experienced doctors are again at stake. Last Tuesday, Georgia Governor Brian Kemp signed a draconian bill into law that outlaws all abortions after six weeks — before most women even realize they’re pregnant — including in cases of RAPE OR INCEST. This makes Georgia the sixth state to pass such a restrictive six-week abortion ban, joining Ohio, Mississippi, Kentucky, Iowa, and North Dakota. These laws haven’t been passed yet, but lawmakers in these states are trying. Abortion is hard enough for women on an emotional level without having to go through it in potentially unsafe and unsanitary conditions. I myself went through an emergency abortion 2 years ago. I was 4 1/2 months pregnant and shooting on location in Eastern Europe. I went into pre term labor and told that I had to be awake for the whole procedure. It was one of the most horrific experiences I have ever gone through. I still have nightmares about it. I was alone and helpless. When I think about the fact that women might have to face abortions in even worse conditions than I did because of new laws, my stomach turns. I spiraled into one of the worst depressions of my life and had to work extremely hard to find my way out. I took time off of my career. I isolated myself for months and had to keep a strong face for my two amazing kids. I started gardening, eating healthier and going to the gym everyday because I didn’t want to jump into taking anti depressants unless I had tried every other alternative. Thank God I was able to find my way out of that personal hell without turning to medication, but the memory of what I went through and what I lost will be with me till the day I die. Abortion is a nightmare at its best. No woman wants to go through that. But we have to fight to make sure our rights are preserved to obtain a safe one if we need to. I never wanted to speak about this experience. But I cannot remain silent when so much is at stake. #prochoice #prochoicegeneration Et opslag delt af Milla Jovovich (@millajovovich) den 14. Maj, 2019 kl. 11.02 PDT

'Det var et af de mest skrækslagende oplevelser, jeg nogensinde har haft.'

Hun blev ikke lagt i fuld narkose, da hun fik udført aborten, hvilket var underligt for hende. Det var en meget traumatiserende oplevelse for skuespilleren.

'Det er et mareridt at få en abort. Ingen kvinder ønsker at gennemgå det, men vi er nødt til at kæmpe for at bibeholde vores rettigheder til at få udført en sikker en, hvis der er behov for det.'

Skuespilleren ville ikke ønske for sin værste fjende, at den skulle gennemgå lignende. Og det kan meget vel ske i Georgia, hvor man kan blive nødsaget til at få foretaget en abort ulovligt.

Milla Jovovich, der er mor til to, fortæller, at oplevelsen udløste en depression, og hun var nødt til at sætte karrieren på pause.

Hun kom sig over den forfærdelige oplevelse, men er stadig hjemsøgt af den i dag.

'Jeg har aldrig ønsket at tale om min oplevelse, men jeg kan ikke tie stille, når der er så meget på spil.'

Privat er Jovovich gift med filmproducer Paul W.S. Anderson. Sammen har de døtrene Ever på 11 år og Dashiel på 4 år.