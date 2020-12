'De sagde, jeg skulle dække mig til, så jeg gjorde det modsatte' og 'giv aviserne noget at skrive om'.

Sådan lyder det fra Miley Cyrus, der bestemt ikke er flov over at vise attributterne frem på forsiden af Rolling Stone.

Også inde i det internationale magasin poserer den 28-årige sangerinde komplet topløs – og i et enkelt tilfælde med tungen strittende ud af munden.

Miley Cyrus har selv delt en række billeder fra photoshootet på sociale medier, hvor hun blandt andet har skrevet de førnævnte citater, som tydeligt understreger, at der er ingen, som skal fortælle hende, hvad hun skal gøre.

THEY TOLD ME I SHOULD COVER IT SO I WENT THE OTHER WAY ☠️ pic.twitter.com/q3pXAm0Sbp — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) December 4, 2020

Rolling Stone-photoshootet har fundet sted i forbindelse med Miley Cyrus' nye album, som er præget af rockmusik.

»Jeg ville ønske, jeg kunne sige, at jeg havde planlagt, at det skulle være rock, men jeg er ikke så strategisk,« siger hun til magasinet og fortsætter:

»Jeg ved ikke, hvilken plade det er, når jeg starter med at lave den. På grund af min livsstil, og der hvor jeg er i mit liv, passer det bare. Jeg voksede op med country, og vi er historiefortællere. Hver plade er en historie.«

I interviewet fortæller hun også, at hun synes, der er sket stor fremgang, når det kommer til kvinder og deres kroppe.

»Jeg ved slet ikke, om man rigtig kan slut-shame (tale nedgørende om kvinder, red.) mere. Er det overhovedet en ting? Medierne har i hvert fald ikke rigtig slut-shamed mig i lang tid.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus)

I interviewet kommer Miley Cyrus også ind på sit misbrug med alkohol og stoffer.

Hun fortæller blandt andet, at selvom hun under coronakrisen er faldet i, når det kommer til førstnævnte, så forestiller hun sig ikke, at det samme bliver tilfældet med sidstnævne.

»Jeg har ikke taget stoffer i flere år. Jeg vil ikke sige, at jeg kender fremtiden, men som jeg har det lige nu, så vil jeg sige, at det skal være en meget kold dag i helvede, før jeg tager stoffer igen.«