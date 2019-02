Den 26-årige amerikanske verdensstjerne Miley Cyrus har gjort det før. Og nu gør hun det igen. Viser bryster.

Det sker i forbindelse med marts-udgaven af modemagasinet Vanity Fair, hvor hun også pryder forsiden.

Her bliver Miley Cyrus hyldet for billedet, der i skrivende stund har over 4,7 millioner likes.

Popstjernen har tidligere været meget åben om, at kvinder skal have lov til at vise sine bryster.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 21. Feb, 2019 kl. 11.09 PST

Hun har derfor været også været en aktiv fortaler for kampagnen #FreeTheNipple.

Torsdag har hun også lagt flere andre billeder op på sin Instagram, der alle er fra Vanity Fairs marts-udgave.

I den forbindelse har hun også givet et åbent og ærlig interview, hvor hun blandt andet fortæller om den voldsomme brand, der tvang hende til at forlade sit hjem i Malibu.

»At miste mit hjem og miste den fred. Det var meget foruroligende. Jeg tog ikke tilbage. Jeg følte, at mine rødder blev revet væk under mig,« siger hun blandt andet i interviewet.

Vis dette opslag på Instagram @vanityfair @ryanmcginleystudios Et opslag delt af Miley Cyrus (@mileycyrus) den 21. Feb, 2019 kl. 10.10 PST

Branden fandt sted tilbage i november i en periode, hvor delstaten Californien var voldsomt ramt og mange huse blev opslugt af flammerne.

26-årige Miley Cyrus blev for få måneder siden gift med den australske skuespiller Liam Hemsworth, der blandt andet er kendt fra film som 'Neighbours' og 'Hunger Games: Mockingjay'.

I interviewet kommer hun derfor naturligt også ind på, hvordan det nu er at være en gift kvinde.

»Jeg føler mig nul procent anderledes. At miste huset ændredede os meget mere end at blive gift,« fortæller hun.

For nyligt kom det også frem, at Miley Cyrus har skiftet navn. Hun hedder nu Miley Ray Hemsworth, mens Miley Cyrus nu kun vil være stjernens kunstnernavn.