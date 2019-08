Miley Cyrus har netop udgivet en ny sang kaldet ‘Slide Away’

Udgivelsen kommer helt ud af de blå, men ikke desto mindre har fans allerede givet sig i kast med at analysere den tilhørende sangtekst.

Og de er ikke i tvivl: Sangen handler om sangfuglens netop opløste forhold til skuespilleren Liam Hemsworth. Et brud, der blev offentliggjort i sidste uge efter blot syv måneders ægteskab.

De to nåede dog at være sammen - on and off - i cirka ti år. Og netop det bærer Miley Cyrus’ nye sang også præg af.

‘Once upon a time it was paradise, once upon a time I was paralysed. Think I’m gonna miss these harbour lights but it’s time to let it go (Engang var det paradis, engang var jeg paralyseret. Jeg tror, jeg kommer til at savne havnelysene, men det er tid til at give slip, red.),’ synger hun blandt andet og fortsætter: .

‘Once upon a time it was made for us, woke up one day and it turned to dust (Engang var det skabt for os, vågnede op en dag, og det smuldrede til støv, red.).'

En linje handler desuden om, at hun ikke er 17 år længere. Netop den alder, hun havde, da hun og den australske skuespiller mødte hinanden første gang under optagelserne til The Last Song.

Man skal altså ikke være raketforsker for at gennemskue, at udgivelsen falder mere end belejligt sammen med bruddet, lyder det fra den tidligere Disney-stjernes fans. Og de fleste er vilde med hendes nye sang:

‘Miley Cyrus har netop udgivet en sang om hende og Liams brud, og jeg elsker det,’ lyder det blandt andet fra brugeren Marley. Andre er mere chokerede:

'Daheck (hvad pokker, red.) Miley Cyrus' nye sang til Liam er så sørgelig. Det fortjener han ikke,' skriver brugeren Zora.

Nyheden om deres brud kom frem 11. august. Her lød det i fra en repræsentant for parret til People:

»Liam og Miley har besluttet at lade sig separere. De har konstant udviklet sig og ændret sig som partnere og individer, og de har besluttet, at det er for det bedste, mens de fokuserer på sig selv og deres karriere.«