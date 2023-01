Lyt til artiklen

Miley Cyrus har god grund til at smile stort disse dage.

Hendes nye single 'Flowers', som fans verden over spekulerer i er en form for hævnsang dedikeret til eksmanden Liam Hemsworth, har nemlig slået rekord på Spotify. Det skriver streamingtjenesten selv på Twitter.

'Hun kan købe sine egne blomster og slå sine egne rekorder. Miley Cyrus' 'Flowers' er lige blevet den mest streamede sang på en enkelt uge i Spotifys historie,' lyder det.

Nummeret, der udkom 13. januar, – på Liam Hemsworths fødselsdag – er allerede blevet lyttet til knap 102 millioner gange på Spotify alene.

Miley Cyrus var 16 år, da hun mødte Liam Hemsworth under indspilningerne til filmen 'The Last Song', hvor de spillede kærester. Det blev de også i virkeligheden. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx Vis mere Miley Cyrus var 16 år, da hun mødte Liam Hemsworth under indspilningerne til filmen 'The Last Song', hvor de spillede kærester. Det blev de også i virkeligheden. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx

Selv har Miley Cyrus ikke kommenteret på, hvorvidt sangen har nogen tilknytning til eksmanden, som hun blev gift med ved et hemmeligt bryllup i 2018 – men fans mener, at meget tyder på det.

'Flowers' handler om, hvordan verdensstjernen bestemt ikke har brug for en mand for at have det godt.

Sangens omkvæd deler flere linjer og melodistykker med Bruno Mars' hit fra 2012 'When I Was Your Man', og det menes der altså at være en særlig grund til.

Liam Hemsworth skulle nemlig efter sigende have dedikeret netop denne til sin ekskone ved deres bryllup. Noget, der dog ikke er bekræftet.

I just realized she is wearing Liam‘s suit from the avengers premiere where he told her to behave.. MILEY IS INSANE pic.twitter.com/bc2g3iQmg8 — (@loveIysadness) January 14, 2023

Derudover ses Miley Cyrus også danse rundt i en villa i Californien iført et herrejakkesæt i musikvideoen – og dette skulle angiveligt være selvsamme villa, hvor Liam Hemsworth skulle have været sangerinden utro, og sågar også det samme jakkesæt, som eksmanden bar til premieren på 'Avengers: Endgame' i 2019, mens parret stadig var sammen.

Fra den røde løber florerer nemlig et klip, hvor Liam Hemsworth beder Miley Cyrus om at »opføre sig ordentligt for en gangs skyld,« da hun fjoller foran kameraerne.

#fyp #viral #foryourpage ♬ Nothing Breaks Like a Heart Miley - Miley Cyrus Fan @mileycyruseu Look how happy she looks now #mileycyrus

Teorierne er mange, men hverken Miley Cyrus eller Liam Hemsworth har endnu kommenteret – og dermed hverken be- eller afkræftet – fanteorierne.

Parret mødte hinanden i 2009 under optagelserne til filmen 'The Last Song', og var on/off kærester i flere år indtil vielsen i 2018. Efter mindre end et år som ægtefolk fortalte sangerinden i august 2019, at de var gået fra hinanden.