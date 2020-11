Miley Cyrus hitter i øjeblikket med nummeret 'Midnight Sky', og for en uge siden kunne hun afsløre, at hendes næste album er lige rundt om hjørnet. Men bag den glamourøse facade gemmer sig sorg og tab.

Det afslører Miley Cyrus i talkshowet 'Skavlan'. Her åbner hun op om sit privatliv, der de seneste to år har budt på både skilsmisse, tab i nær familie og et hus, der gik op i røg.

»Jeg har været gennem meget, og jeg har oplevet en del trauma og tab de sidste par år. Jeg mistede mit hus i Malibu i en brand, jeg har været gennem en skilsmisse, og jeg har mistet min bedstemor, som jeg var supertæt på,« siger hun.

Særligt skilsmissen fra skuespilleren Liam Hemsworth har været et stort omdrejningspunkt i medierne. De to mødte hinanden i 2009 under optagelserne til filmen 'The Last Song', og det blev begyndelsen på et længere turbulent forhold mellem de to.

De har gennem årene fundet sammen og er gået fra hinanden flere gange, og en forlovelse i 2012 blev aldrig fulgt op af et bryllup. De efterfølgende år datede Miley Cyrus flere andre, men i 2016 fandt Cyrus og Hemsworth så sammen igen, inden de endelig sagde ja til hinanden i 2018. Og bedst som mange nu håbede, at det skulle blive begyndelsen på et langt og lykkeligt ægteskab, så gik de fra hinanden i 2019.

Et juridisk efterspil blev afgjort i starten af 2020, skilsmissepapirerne var nu i orden, og forholdet mellem Hollywood-stjernerne er nu en saga blot. Et langvarigt forhold kan føre til knuste hjerter. Men Miley Cyrus forklarer i talskhowet, at hun har lært at tackle de svære tider:

»På en måde, så brugte jeg ikke særligt meget tid på at græde over det, og det var ikke, fordi jeg var kold eller prøvede at undgå at føle, men det var, fordi det ikke ville ændre på noget alligevel. Jeg prøvede bare at fortsætte med at være i gang med ting, jeg kunne kontrollere, ellers ville jeg begynde at føle mig låst fast.«

Der skulle heller ikke gå lang tid, før Miley Cyrus fandt sig en ny flamme. Hun datede Cody Simpson i flere måneder, inden der også blev lagt låg på det forhold i august.

If you're reading this… know that I fucking love and appreciate you on the deepest level. I began this album over 2 years ago. Thought I had it all figured out. Not just the record with its songs and sounds but my whole fucking life. No one checks an ego like life itself. Just when I thought the body of work was finished… it was ALL erased. Including most of the musics relevance. Because EVERYTHING had changed. Nature did what I now see as a favor and destroyed what I couldn't let go of for myself. I lost my house in a fire but found myself in its ashes. Luckily my collaborators still had most of the music that was burned up in journals and computers filled with songs for the EP series I was working on at the time. But it never felt right to release my "story" (each record being a continual autobiography) with a huge chapter missing. If it were a chapter in my book I guess I would call it "The Beginning" which usually when something is over we call it "The End". But it was far from that. In triumph and gratitude I present to you my 7th studio record, Plastic Hearts. To be released Nov. 27th 2020.

I 2018 mistede Miley Cyrus sit hus i flammerne under omfattende skovbrande i Californien. Her mistede hun også store dele af det album, som hun var i gang med at indspille. Men naturen gjorde hende en tjeneste, skrev hun forleden på sin Instagram, da hun afslørede sit kommende album, 'Plastic Hearts':

'Jeg begyndte på det her album for to år siden. Lige som jeg troede, at hele skelettet var færidgt, så forsvandt det hele. Inklusive musikkens relevans. Fordi det hele ændrede sig. Naturen gjorde mig en tjeneste og ødelagde det, som jeg ikke kunne give slip på. Jeg mistede mit hus i flammerne, men jeg fandt mig selv i asken.'

Albummet udkommer 27. november.